Коротко о судебных поединках между супругами в Средневековье

Разные пары ищут разные способы урегулирования конфликтов. Одни пытаются сделать это посредством деликатной дискуссии, другие отправляются к семейному психотерапевту. Но в Средние века нередко споры между мужем и женой решались иначе. А именно посредством судебного поединка. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В цивилизованном обществе люди борются с домашним насилием. Но в Средневековье пошли от обратного и решили узаконить решение конфликтов самым радикальным способом. В книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхоффера под названием Fechtbuch ("фехтбук", пособие по фехтованию) описываются правила проведения судебных боев между мужем и женой.

Вооруженный дубинкой мужчина должен был опуститься по пояс в земляную яму. Женщине при этом выдавали мешок с камнями весом примерно 1,5-2 килограмма. Больше как таковых правил не было: супруги могли применять любые приемы и даже наносить удары по детородным органам. Победителя поединка определял судья.

Семейные разборки, как правило, собирали огромное количество зрителей, ведь происходящее было весьма зрелищным действом, но явно не для слабонервных.