Коротко о судебных поединках между супругами в Средневековье

Разные пары ищут разные способы урегулирования конфликтов. Одни пытаются сделать это посредством деликатной дискуссии, другие отправляются к семейному психотерапевту. Но в Средние века нередко споры между мужем и женой решались иначе. А именно посредством судебного поединка. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
В цивилизованном обществе люди борются с домашним насилием. Но в Средневековье пошли от обратного и решили узаконить решение конфликтов самым радикальным способом. В книге 1467 года дуэлиста Ганса Тальхоффера под названием Fechtbuch ("фехтбук", пособие по фехтованию) описываются правила проведения судебных боев между мужем и женой.
Вооруженный дубинкой мужчина должен был опуститься по пояс в земляную яму. Женщине при этом выдавали мешок с камнями весом примерно 1,5-2 килограмма. Больше как таковых правил не было: супруги могли применять любые приемы и даже наносить удары по детородным органам. Победителя поединка определял судья.
Семейные разборки, как правило, собирали огромное количество зрителей, ведь происходящее было весьма зрелищным действом, но явно не для слабонервных.
Как правило, участникам поединка давалось несколько месяцев на подготовку к нему. Кроме того, правила предусматривали специальную одежду. Состязающиеся муж и жена должны были облачиться в облегающие тело костюмы с капюшоном. В некоторых случаях единственной одеждой женщины была длинная блуза с одним удлиненным зашитым на конце рукавом, образующим "чулок" для камней.