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32 минуты назад

Павлов день: что нельзя делать 28 января

Мира Маркина

Православные верующие 28 января чтят память преподобного Павла Фивейского. Согласно преданию, Павел был первым христианским монахом и прожил в отшельничестве 91 год – потому его также называют Павлом Отшельником.

Павлов день: что нельзя делать 28 января
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если верить нашим предкам, то в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания о магии ученикам, потому на Руси 28 января еще именовали Днем колдовства и колдунов. С этим связаны и многие приметы Павлова дня.

Например, в этот день особенно боялись сглаза и порчи, потому старались больше времени проводить в молитве и обязательно посещать церковь. Существовали даже особые ритуалы и обряды, одобряемые церковью, для защиты от темных сил и дурного глаза.

В Павлов день считалось хорошей приметой провести в доме генеральную уборку. Приводить жилище в порядок стоило всей семьей – наши предки верили, что это поможет уберечь всю семью от печалей и болезней. Самому тоже стоило быть чистым и одетым в чистую свежую одежду дабы не привлекать нечисть. Хорошим вариантом в такой день станет одежда из льна.

Что нельзя делать 27 января в Нинин день

Этот день отлично подходил для свадеб и венчаний. Считалось, что союз, закрепленный в Павлов день, просуществует долго, а пара будет счастлива вместе.

Под запретом ругань, оскорбления, сплетни и скандалы.

Погодные приметы:

  • Тусклые звезды на небе – ожидается потепление.
  • Звезды ярко блестят – впереди мороз.
  • Ясный день сегодня предвещает сухое лето.
  • Снежный – дождливое лето.
  • Тучи появились с севера – оттепель придет не скоро.
Истории,ПРЕДОК,Павел Фивейский,
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