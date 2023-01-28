Павлов день: что нельзя делать 28 января

Православные верующие 28 января чтят память преподобного Павла Фивейского. Согласно преданию, Павел был первым христианским монахом и прожил в отшельничестве 91 год – потому его также называют Павлом Отшельником.

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Если верить нашим предкам, то в этот день колдуны и колдуньи передавали свои знания о магии ученикам, потому на Руси 28 января еще именовали Днем колдовства и колдунов. С этим связаны и многие приметы Павлова дня.

Например, в этот день особенно боялись сглаза и порчи, потому старались больше времени проводить в молитве и обязательно посещать церковь. Существовали даже особые ритуалы и обряды, одобряемые церковью, для защиты от темных сил и дурного глаза.

В Павлов день считалось хорошей приметой провести в доме генеральную уборку. Приводить жилище в порядок стоило всей семьей – наши предки верили, что это поможет уберечь всю семью от печалей и болезней. Самому тоже стоило быть чистым и одетым в чистую свежую одежду дабы не привлекать нечисть. Хорошим вариантом в такой день станет одежда из льна.

Этот день отлично подходил для свадеб и венчаний. Считалось, что союз, закрепленный в Павлов день, просуществует долго, а пара будет счастлива вместе.

Под запретом ругань, оскорбления, сплетни и скандалы.

Погодные приметы: