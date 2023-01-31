Коротко о том, была ли Екатерина II немецкой шпионкой

Екатерина II – пожалуй, самая известная российская правительница. Неудивительно, что вокруг персоны этой царицы ходит множество легенд. Согласно одной из них, Екатерина Великая была немецкой шпионкой. Но имеет ли это убеждение хоть что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

Фото: Д. Г. Левицкий Д. Г. Левицкий

Екатерина II была урожденной немецкой принцессой Софией Августой Фредерикой Ангальт Цербстской. Некоторые сторонники теории заговора, полагают, что немку намеренно прислали из Германии в Россию, дабы пошатнуть Российскую империю изнутри. Что любопытно, в те годы Германии как единого государства еще не существовало.

Мать Екатерины II княгиня Цербстская была поклонницей прусского короля Фридриха II, который и впрямь планировал, через Иоганну и ее дочь повлиять на политику Российской империи.

Оказавшись в Санкт-Петербурге, княгиня действительно писала письма Фридриху с рассказами о том, что происходит при дворе. Вот только послания не успели дойти до адресата: их перехватил граф Алексей Бестужев, после чего Иоганна оказалась в опале. Впоследствии за матерью Екатерины II закрепилось прозвище "прусская шпионка". При этом будущая императрица не принимала участие в интригах матери, поэтому ее ни в чем не обвиняли.