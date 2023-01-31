Почему "порочным женщинам" в Средние века нельзя было жить с мужчинами

Не так давно историки из Университета Мэриленда и Университета Эмори выяснили, что публичным женщинам в средневековой Валенсии было запрещено жить вместе с мужчинами. Сьюзан Макдоноу и Мишель Армстронг-Партида пришли к такому выводу, проанализировав протоколы из Валенсии с 1367 по 1402 год.

Фото: Bibliothèque nationale de France Bibliothèque nationale de France

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Исследовательницы изучили штрафы, которые выносили мужчинам и женщинам, не вступившим в церковный брак. Сожительство вне супружества осуждалось как обществом, так и церковью, но наказания за это не было. Таким образом ситуация обстояла не только в Валенсии, но также в Барселоне, Марселе и Палермо.

Однако если женщина из публичного дома решила жить вместе с мужчиной, за этим следовало наказание. При этом проституция в Средневековье была легализована: имелся свой свод правил – кто может работать в борделях, а кто их посещать, вдобавок к этому публичные дома платили налоги.

Женщины легкого поведения не всегда следовали установленным правилам. Так, с 1367 по 1402 год в Валенсии 400 работниц публичных домов пытались начать совместную жизнь с возлюбленными, но всех их оштрафовали. К слову, штрафы выписывали не только женщинам, но и мужчинам.

Так, в 1387 году Бартомеу Креспи и «порочную женщину» Йоханну оштрафовали на 22 су за постоянную любовную связь. Осужденные по такой статье мужчины должны были носить капюшоны с позорными желтыми метками.