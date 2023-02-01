Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля

1 февраля православные верующие чтят память преподобного Макария Великого. В народе этот день именуется Макарьевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 1 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 1 февраля

Сегодня запрещено надевать одежду черного цвета, поскольку святой Макар был вестником приближающейся весны, которую нужно встретить с радостью. Если же ослушаться запрета, тепло придет не скоро, а год будет неурожайным.

1 февраля нельзя много работать, иначе весь год пройдет в бесполезном труде.

В Макарьев день нежелательно пить чай в одиночестве – весь год будешь один. Нельзя также пить сырую воду – можно сильно заболеть.

1 февраля не стоит стирать детские вещи. В противном случае, ребенка могут сглазить. Кроме того, в Макарьев день нельзя стричь волосы детям. Считается, что вместе с волосами отрежутся радости, счастье и удача.

Приметы

Какая погода 1 февраля, такая будет стоять весь месяц. Если сегодня ясно, весна будет ранняя.

Морозный день сулит жаркое лето.

Теплая погода на Макария – значит, первая половина лета будет дождливой.