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3 часа назад

Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля

Мира Маркина

1 февраля православные верующие чтят память преподобного Макария Великого. В народе этот день именуется Макарьевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 1 февраля, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 1 февраля

Сегодня запрещено надевать одежду черного цвета, поскольку святой Макар был вестником приближающейся весны, которую нужно встретить с радостью. Если же ослушаться запрета, тепло придет не скоро, а год будет неурожайным.

1 февраля нельзя много работать, иначе весь год пройдет в бесполезном труде.

В Макарьев день нежелательно пить чай в одиночестве – весь год будешь один. Нельзя также пить сырую воду – можно сильно заболеть.

1 февраля не стоит стирать детские вещи. В противном случае, ребенка могут сглазить. Кроме того, в Макарьев день нельзя стричь волосы детям. Считается, что вместе с волосами отрежутся радости, счастье и удача.

Народные приметы о теплой и холодной зиме

Приметы

Какая погода 1 февраля, такая будет стоять весь месяц. Если сегодня ясно, весна будет ранняя.

Морозный день сулит жаркое лето.

Теплая погода на Макария – значит, первая половина лета будет дождливой.

Если на небе много звезд, зима будет долгой, а потепление придет не скоро.

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