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3 часа назад

Почему сны с четверга на пятницу считаются вещими

Мира Маркина

Наши предки верили, что с четверга на пятницу всегда снятся вещие сны, поэтому они требуют особого внимания. Считалось, что видения в эти дни недели могут предсказать будущие события и предостеречь человека. Откуда взялось это поверье? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему сны с четверга на пятницу считаются вещими
Фото: "Крепкий сон" Попов Л.В. (1911-1912 годы)"Крепкий сон" Попов Л.В. (1911-1912 годы)

Во времена язычества четверг считался днем покровителя воинов и мужской силы, небесного владыки Перуна. Пятница, в свою очередь, была днем повелительницы "нижнего мироздания" и женской работы Мокоши. В ночь с четверга на пятницу власть переходила от Перуна к Мокоше, поэтому все, что происходило в это время становилось сакральным, в том числе сны. Когда нашим предкам не хотелось, чтобы сон становился реальностью, с утра они трижды произносили: "Куда ночь, туда и сон". А затем выходили к реке и пересказывали приснившееся воде, чтобы она унесла пугающее пророчество.

Это одна из версий. В христианской традиции тоже придавалось особенное значение этому времени, так как именно в ночь с четверга на пятницу в Гефсиманскому саду Иисус молился перед тем, как его поцеловал Иуда и он был арестован. Вещи сны описываются в истории христианской церкви, однако религиозные деятели не одобряют попытки предсказать по ним будущее, как и гадания, и приметы. В Библии также не раз говорится: "Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению".

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Согласно другой, астрологической, версии, все дело в Венере. Ночь с четверга на пятницу находится под покровительством этой планеты, которая отвечает за эмоциональную сторону жизни, поэтому могут сниться, если не вещие, то предостерегающие и показывающие истинные переживания.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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