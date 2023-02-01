Почему сны с четверга на пятницу считаются вещими

Наши предки верили, что с четверга на пятницу всегда снятся вещие сны, поэтому они требуют особого внимания. Считалось, что видения в эти дни недели могут предсказать будущие события и предостеречь человека. Откуда взялось это поверье? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: "Крепкий сон" Попов Л.В. (1911-1912 годы) "Крепкий сон" Попов Л.В. (1911-1912 годы)

Во времена язычества четверг считался днем покровителя воинов и мужской силы, небесного владыки Перуна. Пятница, в свою очередь, была днем повелительницы "нижнего мироздания" и женской работы Мокоши. В ночь с четверга на пятницу власть переходила от Перуна к Мокоше, поэтому все, что происходило в это время становилось сакральным, в том числе сны. Когда нашим предкам не хотелось, чтобы сон становился реальностью, с утра они трижды произносили: "Куда ночь, туда и сон". А затем выходили к реке и пересказывали приснившееся воде, чтобы она унесла пугающее пророчество.

Это одна из версий. В христианской традиции тоже придавалось особенное значение этому времени, так как именно в ночь с четверга на пятницу в Гефсиманскому саду Иисус молился перед тем, как его поцеловал Иуда и он был арестован. Вещи сны описываются в истории христианской церкви, однако религиозные деятели не одобряют попытки предсказать по ним будущее, как и гадания, и приметы. В Библии также не раз говорится: "Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них подверглись падению".