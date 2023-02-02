Что нельзя делать 2 февраля в Ефимов день

Православная церковь 2 февраля вспоминает Преподобного Евфимия, а в народе этот праздник получил название Ефимов день. Наши предки придерживались определенных традиций в этот день, чтобы привлечь в дом удачу и богатство. О том, что можно делать В Ефимов день, а от чего отказаться, читайте в материале «Рамблера».