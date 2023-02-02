Что нельзя делать 2 февраля в Ефимов день

Православная церковь 2 февраля вспоминает Преподобного Евфимия, а в народе этот праздник получил название Ефимов день. Наши предки придерживались определенных традиций в этот день, чтобы привлечь в дом удачу и богатство. О том, что можно делать В Ефимов день, а от чего отказаться, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 2 февраля
- Нельзя слишком громко разговаривать, иначе в дом придет беда.
- Петь после захода солнца, кстати, тоже не стоит: на следующий день придется плакать.
- Нельзя поднимать найденные на улице монеты, в противном случае не удастся избежать финансовых проблем.
- Грустить и печалиться в Ефимов день не стоит: можно таким образом привлечь в жизнь разнообразные невзгоды. Черная полоса при этом будет долгой.
- Лучше не брать в руки ножи и другие острые предметы: согласно поверьям, случайно порезавшись в этот день, можно привлечь болезнь к кому-то из близких.
- Откажитесь от идеи перебрать крупу: это чревато ссорами с родственниками.
Что можно делать 2 февраля
- Выбросить старые и ненужные вещи: в доме всегда будут деньги.
- Испечь свежий хлеб и съесть хотя бы кусочек: наши предки верили, что это поможет обрести удачу и здоровье.
- Запомнить сон. Он обязательно сбудется, правда, с точностью до наоборот. Например, если во сне вы плачете, наяву будете радоваться.
Народные приметы 2 февраля
- Яркое полуденное солнце предвещает дождливое лето.
- Метель в Ефимов день – к холодной весне и долгой зиме.
- Багровое солнце на закате – будет много снега.
- Потерять варежку или перчатку – к проблемам с финансами.
- Виден столб над луной – к сильным морозам.