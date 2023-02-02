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46 минут назад

Что нельзя делать 2 февраля в Ефимов день

Мира Маркина

Православная церковь 2 февраля вспоминает Преподобного Евфимия, а в народе этот праздник получил название Ефимов день. Наши предки придерживались определенных традиций в этот день, чтобы привлечь в дом удачу и богатство. О том, что можно делать В Ефимов день, а от чего отказаться, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 2 февраля в Ефимов день
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 2 февраля

  • Нельзя слишком громко разговаривать, иначе в дом придет беда.
  • Петь после захода солнца, кстати, тоже не стоит: на следующий день придется плакать.
  • Нельзя поднимать найденные на улице монеты, в противном случае не удастся избежать финансовых проблем.
  • Грустить и печалиться в Ефимов день не стоит: можно таким образом привлечь в жизнь разнообразные невзгоды. Черная полоса при этом будет долгой.
  • Лучше не брать в руки ножи и другие острые предметы: согласно поверьям, случайно порезавшись в этот день, можно привлечь болезнь к кому-то из близких.
  • Откажитесь от идеи перебрать крупу: это чревато ссорами с родственниками.

Что можно делать 2 февраля

  • Выбросить старые и ненужные вещи: в доме всегда будут деньги.
  • Испечь свежий хлеб и съесть хотя бы кусочек: наши предки верили, что это поможет обрести удачу и здоровье.
  • Запомнить сон. Он обязательно сбудется, правда, с точностью до наоборот. Например, если во сне вы плачете, наяву будете радоваться.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Народные приметы 2 февраля

  • Яркое полуденное солнце предвещает дождливое лето.
  • Метель в Ефимов день – к холодной весне и долгой зиме.
  • Багровое солнце на закате – будет много снега.
  • Потерять варежку или перчатку – к проблемам с финансами.
  • Виден столб над луной – к сильным морозам.
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