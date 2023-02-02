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1 час назад

Почему Павел I сжег 5 миллионов рублей из казны

Мария Кимакович

Павел Первый взошел на российский престол после Екатерины Великой, получив в наследство от матери не только корону, но и все прилагающиеся к ней проблемы. В частности, кризис финансовой системы. О том, как Павел попытался решить этот вопрос, и к чему это привело, читайте в материале «Рамблера».

Почему Павел I сжег 5 миллионов рублей из казны
Фото: В. Л. БоровиковскийВ. Л. Боровиковский

С самого начала своего правления новый император начал бороться за укрепление рубля, считая главной причиной финансового кризиса выпуск бумажных ассигнаций и чеканку мелких медных монет.

Долги казны, полагал Павел Первый, появились именно из-за ввода в оборот бумажных денег. Поэтому император приказал от них избавиться.

На тот момент в Ассигнационном банке находилось довольно большое количество ассигнаций на сумму в пять миллионов рублей. И все банкноты Павел повелел сжечь.

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Сделано это было прямо во дворе Зимнего дворца, где развели огромный костер и бросили в огонь все бумажные деньги. Правда, оставались еще купюры, уже пущенные в оборот. Их планировалось уничтожать постепенно, когда они будут возвращаться в банк. Кроме того, имеющим бумажные деньги на руках, предлагали обменять их на золотые или серебряные монеты.

Правда, уже спустя четыре года, в 1800 году Павел Первый приказал вновь вернуть выпуск ассигнаций, поскольку на обмен и выкуп всех банкнот времен Екатерины II у казны просто не было денег, а для запланированной чеканки золотых и серебряных монет не хватало соответствующих металлов.

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