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3 часа назад

Коротко о том, зачем Калигула велел построить мост из кораблей

Мария Кимакович

Некоторые мировые правители вошли в историю не только совершив какие-то запоминающиеся поступки, но и отметившись весьма необычными указами и пожеланиями. Иногда первое не исключало второго и наоборот. О том, чем в числе прочего «отличился» Калигула, читайте в материале «Рамблера».

Коротко о том, зачем Калигула велел построить мост из кораблей
Фото: Metropolitan Museum of ArtMetropolitan Museum of Art

Когда Калигула еще не пришел к власти, философ Трасилл при дворе Тиберия выразил убеждение, что шансы Калигулы прийти к власти ничтожно малы. Не выше, чем пересечь на коне залив Байи, полагал мыслитель.

Калигула хорошо запомнил переданные ему эти слова Трассила. Оказавшись через некоторое время у власти, Калигула приказал построить из сцепленных кораблей понтонный мост через залив Байи. Работа была довольно кропотливой, но рабочие трудились, не покладая рук. Когда необычное сооружение было готово, император сел на своего любимого коня и проехал по удивительному мосту из кораблей верхом.

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Так Калигула дважды опроверг слова философа Трассила: и к власти пришел, и на лошади залив пересек.

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