Коротко о том, кому поклоняются масоны

Тайные общества масонов возникли в XVI–XVII веках в среде средневековых строительных гильдий. Спустя время к масонам начали присоединяться более образованные люди. Окончательной датой возникновения масонства считается 1717 год, когда появилась Великая ложа Лондона.

Фото: Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами" Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

На протяжении всего существования масонства вокруг этого движения ходит множество мифов и конспирологических теорий. Согласно одной из них, масоны поклоняются дьяволу. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

В XVIII веке масонские организации оказались под запретом в ряде стран – например, в Голландии и Швеции. Против масонов также активно выступала римская католическая церковь.

В некоторых энцикликах (так именуют основной папский документ по тем или иным социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам) масонство осуждалось как опасная секта. Более того, в документах было сказано, что масоны поклоняются Люциферу. Этого убеждения противники масонов придерживались веками: последний подобный документ вышел в 1983 году. В этом документе католикам, состоящим в масонских ложах, запрещалось исполнять христианские обряды.

Однако эксперты сходятся во мнении: несмотря на то, что философские и этические идеи масонства скрываются за метафорами и аллегориями, их едва ли можно назвать сатанистами.