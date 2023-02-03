Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Коротко о том, кому поклоняются масоны

Мира Маркина

Тайные общества масонов возникли в XVI–XVII веках в среде средневековых строительных гильдий. Спустя время к масонам начали присоединяться более образованные люди. Окончательной датой возникновения масонства считается 1717 год, когда появилась Великая ложа Лондона.

Коротко о том, кому поклоняются масоны
Фото: Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"

На протяжении всего существования масонства вокруг этого движения ходит множество мифов и конспирологических теорий. Согласно одной из них, масоны поклоняются дьяволу. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

В XVIII веке масонские организации оказались под запретом в ряде стран – например, в Голландии и Швеции. Против масонов также активно выступала римская католическая церковь.

В некоторых энцикликах (так именуют основной папский документ по тем или иным социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам) масонство осуждалось как опасная секта. Более того, в документах было сказано, что масоны поклоняются Люциферу. Этого убеждения противники масонов придерживались веками: последний подобный документ вышел в 1983 году. В этом документе католикам, состоящим в масонских ложах, запрещалось исполнять христианские обряды.

Коротко о том, зачем Калигула велел построить мост из кораблей

Однако эксперты сходятся во мнении: несмотря на то, что философские и этические идеи масонства скрываются за метафорами и аллегориями, их едва ли можно назвать сатанистами.

Эзотерические верования масонов включают в себя библейские мотивы, элементы древних религиозных культов, неординарные теории о возникновении человечества, письменности, цивилизации и научные знания. Вдобавок к этому, масоны придают большое значение символам, что является отсылкой к нумерологии.

Истории,Католическая церковь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители