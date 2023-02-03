Почему коты следят за хозяевами в туалете

Коты, в отличие от собак, весьма самостоятельные и независимые создания. Но порой эти животные ведут себя уж очень преданно: например, у многих кошек есть привычка следовать за хозяином даже в туалет. К слову, делают питомцы это вовсе не из-за любопытства. Подробнее о том, почему так происходит – в материале "Рамблера".

Фото: Рамблер Рамблер

Туалет и ванная комната – места, в которых мы привыкли проводить время в одиночестве, а не под пристальным взглядом домашнего любимца. Но порой коты попросту не позволяют хозяевам остаться наедине с собой: если дверь закрыта, они начинают мяукать и скрести ее, пока человек не обратит внимание.

Все дело в том, что свой собственный поход в туалет кошки считают довольно уязвимым моментом, во время которого они не защищены от опасностей окружающей среды. То же самое происходит с животными в процессе вылизывания.

Вот почему, когда в туалет отправляется хозяин, кошки следуют за ним, чтобы оказать своеобразную защиту.