Какие советские привычки стали обыденностью в Европе

Еще недавно советские привычки воспринимались как что-то милое и смешное. Но все новое – это хорошо забытое старое, и теперь тренды СССР нашли выражение в современной повестке.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Раньше за покупками ходили не с пакетами, а с хозяйственными сетками из прочных нитей», – передает «Тонкости туризма».

Авоськи появились в Европе, а вот название возникло в Советском союзе. В современном мире все знают, что пластик – это зло, и многоразовая сумка прекрасный выход. Некоторые экземпляры стоят более 100 тысяч рублей.

Возвратная тара

Одно из главных правил советского гражданина: выпил молоко – вымой и сдай бутылку. Сегодня в Европе практикуется раздельный сбор мусора, а в некоторых странах в цену каждой тары включена сумма, которую можно вернуть при сдаче.

Личный огород

В собственном огороде множество плюсов: натуральные продукты, все свежее. Многие блогеры сегодня вовсю используют натуральные пищевые красители вроде свекольного или морковного сока.

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