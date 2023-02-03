Какие советские привычки стали обыденностью в Европе

Еще недавно советские привычки воспринимались как что-то милое и смешное. Но все новое – это хорошо забытое старое, и теперь тренды СССР нашли выражение в современной повестке.
«Раньше за покупками ходили не с пакетами, а с хозяйственными сетками из прочных нитей», – передает «Тонкости туризма».
Авоськи появились в Европе, а вот название возникло в Советском союзе. В современном мире все знают, что пластик – это зло, и многоразовая сумка прекрасный выход. Некоторые экземпляры стоят более 100 тысяч рублей.
Одно из главных правил советского гражданина: выпил молоко – вымой и сдай бутылку. Сегодня в Европе практикуется раздельный сбор мусора, а в некоторых странах в цену каждой тары включена сумма, которую можно вернуть при сдаче.
В собственном огороде множество плюсов: натуральные продукты, все свежее. Многие блогеры сегодня вовсю используют натуральные пищевые красители вроде свекольного или морковного сока.
Найти в магазине готовое пальто или платье, идеально подходящее вам, раньше было почти нереально. Поэтому советские модницы покупали ткань и отправлялись в ателье. Сегодня одежды на прилавках полно, но некоторые клиенты все равно не могут найти подходящую вещь. Та же ситуация с мебелью на заказ, тюнингом авто и дизайном интерьеров.