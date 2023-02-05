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33 минуты назад

Откуда пошло выражение «гол как сокол»

Мира Маркина

Все знают выражение "гол как сокол". Еще Пушкин писал в романе "Дубровский": "Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол". Так говорят про людей, которые находятся в состоянии крайней бедности. Откуда пошла идиома и причем тут птицы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Откуда пошло выражение «гол как сокол»
Фото: pxhere.compxhere.com

Можно подумать, что выражение "гол как сокол" связано с тем, что соколы во время линьки теряют большинство своих перьев и действительно могут выглядеть практически голыми. Отсюда и сопоставление с бедными. Однако на самом деле выражение произошло не из этой теории, хотя по смыслу она тоже подходит.

Wikipedia.org/ "Штурм Праги таборитами". Адольф Либшер

На Руси соколом называли таранное стенобитное орудие, которое было сделано из дереве или железа и имело цилиндрическую форму. Его использовали, чтобы пробивать ворота вражеских крепостей и стены. Поверхность "сокола" была гладкой. Ее тщательно очищали от сучков, коры и прочих неровностей. Поэтому она была будто голой.

Откуда взялось выражение «у черта на куличках»

Такое таранное орудие использовали на Руси вплоть до конца XV века — до появления огнестрельного оружия. Еще "соколом" наши предки называли иногда такие предметы, как железный лом или пест для растирания зерна в ступе.

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