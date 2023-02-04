Когда наступает «час волка» и чем он знаменит

Для киноманов всего мира "Час волка" - это фильм ужасов знаменитого шведского режиссера Ингмара Бергмана. Психологи и врачи этот термин используют для обозначения промежутка времени с двух часов ночи до четырех часов утра. Но лишь в жители бывшего Советского Союза с пониманием кивнут друг другу при упоминании этого выражения.

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"Рамблер" рассказывает, когда появилось выражение "час волка" и что оно обозначает.

Это выражение возникло, а впоследствии стало очень популярным в 1972 году, когда в Советском Союзе началась антиалкогольная компания. Тогда магазины, отпускающие крепкие алкогольные напитки работали строго с 11 до 19 часов утра.

В конце 1960-х годов завершилось строительство Театра кукол, который сейчас носит имя своего основателя Сергея Образцова. В конце строительства стало понятно, что на Садовое кольцо здание выходит сплошной бетонной стеной, что смотрится не слишком эстетично. И Сергей Образцов добился того, чтобы на фасад разрешили повесить часы с боем.

Дизайн часов помогли разработать архитекторы Дмитрий Шаховский и Павел Шимес, а механизм создал часовой мастер Вениамин Кальмансон. По задумке, каждый час открывались дверцы домика, за которыми пряталась кукла. Но казалось бы, причем тут алкоголь?