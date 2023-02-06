За что бывшая королева Нидерландов в юности попала в тюрьму

Королевских особ с раннего детства воспитывают в строгости, приучая их к дисциплине и порядку. Но даже несмотря на это, порой подрастающие монархи позволяют себе шалости, некоторые из которых бывают чреваты серьезными последствиями.

Одна из таких историй произошла с бывшей королевой Нидерландов Беатрикс. Подробнее – в материале "Рамблера".

В детстве Беатрикс доставляла немало хлопот родителям и гувернанткам: она была крайне непослушным ребенком и нередко "радовала" близких выходками. Так, однажды, возвращаясь домой вместе с сестрой Ирэн, Беатрикс решила украсть фрукты.

Но провернуть кражу без последствий хулиганкам не удалось: полицейские поймали девочек и увезли их в отделение. Стражи порядка тут же сообщили об инциденте матери сестер, королеве Нидерландов Юлиане. К слову, та отреагировала весьма неожиданно: вместо предложенных полицейскими двух часов она попросила продержать дочерей в участке три часа – в качестве воспитательной меры.

Произошедшее преподнесло Беатрикс урок на всю жизнь. После этого у нее ни разу не было проблем с законом. На протяжении 33 лет королева правила страной, но в 2013 году отреклась от престола в пользу своего сына. С тех пор и по сей день Нидерландами правит сын Беатрикс – принц Виллем-Александр. Сама Беатрикс 31 января отпраздновала 85-летие.