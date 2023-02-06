Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

За что королева Нидерландов в юности попала в тюрьму

Мира Маркина

Королевских особ с раннего детства воспитывают в строгости, приучая их к дисциплине и порядку. Но даже несмотря на это, порой подрастающие монархи позволяют себе шалости, некоторые из которых бывают чреваты серьезными последствиями.

За что бывшая королева Нидерландов в юности попала в тюрьму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Одна из таких историй произошла с бывшей королевой Нидерландов Беатрикс. Подробнее – в материале "Рамблера".

В детстве Беатрикс доставляла немало хлопот родителям и гувернанткам: она была крайне непослушным ребенком и нередко "радовала" близких выходками. Так, однажды, возвращаясь домой вместе с сестрой Ирэн, Беатрикс решила украсть фрукты.

Но провернуть кражу без последствий хулиганкам не удалось: полицейские поймали девочек и увезли их в отделение. Стражи порядка тут же сообщили об инциденте матери сестер, королеве Нидерландов Юлиане. К слову, та отреагировала весьма неожиданно: вместо предложенных полицейскими двух часов она попросила продержать дочерей в участке три часа – в качестве воспитательной меры.

Почему памятник Анне Ахматовой стоит возле тюрьмы

Произошедшее преподнесло Беатрикс урок на всю жизнь. После этого у нее ни разу не было проблем с законом. На протяжении 33 лет королева правила страной, но в 2013 году отреклась от престола в пользу своего сына. С тех пор и по сей день Нидерландами правит сын Беатрикс – принц Виллем-Александр. Сама Беатрикс 31 января отпраздновала 85-летие.

О нелицеприятном случае из детства бывшей королевы стало известно из письма, которое Юлиана в те годы написала крестной матери Беатрикс Аллен Тью.

Истории,Анна Ахматова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители