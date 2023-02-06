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58 минут назад

Зачем танцует палочник

Мира Маркина

Танцы животных и насекомых всегда имеют какое-то значение. Чаще всего представители фауны устраивают пляски ради привлечения к себе особей другого пола, но есть и другие причины.

Зачем танцует палочник
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Например, насекомое под названием палочник вовсе не хочет внимания своих сородичей, у него совершенно другая цель. Какая? Читайте в материале «Рамблера».

Во-первых, исполняя танец, движения которого имитирует покачивание веток и листочков на ветру, палочник старается замаскироваться.

Действительно, насекомое в этот момент практически невозможно отличить от высохшего листика или сучка.

Но есть и другая причина, по которой танцует палочник. Насекомое таким образом старается разглядеть определенные предметы.

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Дело в том, что у палочников зрение устроено особым образом: статичные предметы для них сливаются с фоном, их как бы нет для насекомого. И лишь начиная двигаться, палочник имеет возможность разглядеть объект на переднем плане, отличить его от фона.

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