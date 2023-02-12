Трехсвятие: что нельзя делать 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых —Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому день называют Трехсвятием. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".
Наши предки верили, что в Трехсвятие ни в коем случае нельзя было вязать и прясть. На Руси 12 февраля называли днем трех святителей-непрядильщиков. Считалось, что, если нарушить запрет, у человека будут долго болеть ноги и руки. А, вот, убираться сегодня, наоборот, — хорошая примета. Поверья гласят, что, подметая полы и протирая пыль, можно привлечь в свой дом благополучие и удачу.
Приметы также запрещают 12 февраля надевать красную одежду. Раньше считали, что этот цвет может олицетворять злость, от которой в Трехсвятие лучше держаться подальше. Не стоит сегодня и ссориться. Лучше извиниться перед близкими за свои проступки и провести этот день вместе.
Еще, согласно приметам, нельзя идти на долгую прогулку в лес. Именно 12 февраля там царит мистическая энергетика, которая может сыграть с человеком злую шутку. Опасно встречать на своем пути бездомных собак. В них, как считали наши предки, сегодня может вселиться дух волка, из-за которого животное может быть особенно агрессивным.