Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Трехсвятие: что нельзя делать 12 февраля

Мира Маркина

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых —Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому день называют Трехсвятием. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Трехсвятие: что нельзя делать 12 февраля
Фото: Wikipedia.org/ И.К. Айвазовский. "Зимний обоз в пути"Wikipedia.org/ И.К. Айвазовский. "Зимний обоз в пути"

Наши предки верили, что в Трехсвятие ни в коем случае нельзя было вязать и прясть. На Руси 12 февраля называли днем трех святителей-непрядильщиков. Считалось, что, если нарушить запрет, у человека будут долго болеть ноги и руки. А, вот, убираться сегодня, наоборот, — хорошая примета. Поверья гласят, что, подметая полы и протирая пыль, можно привлечь в свой дом благополучие и удачу.

Приметы также запрещают 12 февраля надевать красную одежду. Раньше считали, что этот цвет может олицетворять злость, от которой в Трехсвятие лучше держаться подальше. Не стоит сегодня и ссориться. Лучше извиниться перед близкими за свои проступки и провести этот день вместе.

Откуда пошло выражение «гол как сокол»

Еще, согласно приметам, нельзя идти на долгую прогулку в лес. Именно 12 февраля там царит мистическая энергетика, которая может сыграть с человеком злую шутку. Опасно встречать на своем пути бездомных собак. В них, как считали наши предки, сегодня может вселиться дух волка, из-за которого животное может быть особенно агрессивным.

Истории,ПРЕДОК,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители