Трехсвятие: что нельзя делать 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых —Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Поэтому день называют Трехсвятием. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Wikipedia.org/ И.К. Айвазовский. "Зимний обоз в пути" Wikipedia.org/ И.К. Айвазовский. "Зимний обоз в пути"

Наши предки верили, что в Трехсвятие ни в коем случае нельзя было вязать и прясть. На Руси 12 февраля называли днем трех святителей-непрядильщиков. Считалось, что, если нарушить запрет, у человека будут долго болеть ноги и руки. А, вот, убираться сегодня, наоборот, — хорошая примета. Поверья гласят, что, подметая полы и протирая пыль, можно привлечь в свой дом благополучие и удачу.

Приметы также запрещают 12 февраля надевать красную одежду. Раньше считали, что этот цвет может олицетворять злость, от которой в Трехсвятие лучше держаться подальше. Не стоит сегодня и ссориться. Лучше извиниться перед близкими за свои проступки и провести этот день вместе.