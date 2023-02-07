5 фактов дня: брокколи со вкусом жвачки и зеленый макияж

Даже самый эрудированный человек не может знать все на свете. Однако у каждого из нас есть возможность ежедневно узнавать что-то новое и обогащать свой кругозор. Специально для этого "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые мало кому известны.

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Брокколи со вкусом жвачки

Когда-то такое необычное блюдо можно было найти в меню McDonald's. С его помощью детей хотели приучить к здоровому питанию. Однако брокколи не пользовались большим успехом из-за странного вкуса.

421 слово для обозначения снега

Шотландцы используют 421 слово для обозначения снега. Так, слово sneesl означает, что дождь или снег только начинаются, feefle – это снежный вихрь, а flinkdrinkin – небольшой легкий снег.

"Город ветров"

Многие люди именно так именуют американский город Чикаго. Но эта фраза не имеет ничего общего с погодой города. "Городом ветров" Чикаго стали называть в XIX веке журналисты, считавшие, что там живут болтуны и пустословы.

Защита броненосвцев

Броня броненосцев по-настоящему пуленепробиваема. В этом убедился житель Техаса, которого госпитализировали после того, как он выстрелил в броненосца. Пуля отскочила от животного и попала мужчине в челюсть.

Зеленый макияж Элиота