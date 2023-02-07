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3 часа назад

5 фактов дня: кто делал брокколи со вкусом жвачки и зачем Томас Элиот носил зеленый макияж

Мира Маркина

Даже самый эрудированный человек не может знать все на свете. Однако у каждого из нас есть возможность ежедневно узнавать что-то новое и обогащать свой кругозор. Специально для этого "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые мало кому известны.

5 фактов дня: брокколи со вкусом жвачки и зеленый макияж
Фото: UnsplashUnsplash

Брокколи со вкусом жвачки

Когда-то такое необычное блюдо можно было найти в меню McDonald's. С его помощью детей хотели приучить к здоровому питанию. Однако брокколи не пользовались большим успехом из-за странного вкуса.

421 слово для обозначения снега

Шотландцы используют 421 слово для обозначения снега. Так, слово sneesl означает, что дождь или снег только начинаются, feefle – это снежный вихрь, а flinkdrinkin – небольшой легкий снег.

"Город ветров"

Многие люди именно так именуют американский город Чикаго. Но эта фраза не имеет ничего общего с погодой города. "Городом ветров" Чикаго стали называть в XIX веке журналисты, считавшие, что там живут болтуны и пустословы.

5 фактов дня: скорость воланчика и самое большое сердце

Защита броненосвцев

Броня броненосцев по-настоящему пуленепробиваема. В этом убедился житель Техаса, которого госпитализировали после того, как он выстрелил в броненосца. Пуля отскочила от животного и попала мужчине в челюсть.

Зеленый макияж Элиота

Поэт Томас Элиот нередко мазал лицо зеленой пудрой. Для чего литератор делал это – по-прежнему остается загадкой.

Истории,Томас Элиот,
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