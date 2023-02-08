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2 часа назад

В какой день на Руси никогда не мыли голову

Мира Маркина

На Руси существовало множество примет, которым люди исправно следовали, чтобы не навлечь беду. Волосы во многих культурах считались передатчиком "тонкой энергии". Оттого суеверий, связанных с ними было предостаточно.

В какой день на Руси никогда не мыли голову
Фото: "Аленушка", В.Васнецов"Аленушка", В.Васнецов

К примеру, на Руси люди старались мыть голову по расписанию и избегали данной процедуры в конкретный день. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Чтобы не "смыть" с себя удачу и не потерять смекалку, наши предки старались не мыть голову накануне важного события. К слову, так и возникла известная студенческая примета, согласно которой нельзя мыть голову перед экзаменами.

Наиболее неподходящими днями для мытья головы наши предки считали понедельник и пятницу. Но опаснее всего было мытье головы в воскресенье. Люди старались избегать банных процедур в последней день недели по религиозным соображениям.

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В далеком прошлом в воскресенье люди откладывали все дела, чтобы посвятить время богу. Как правило, в этот день наши предки посещали церковную службу, молились дома и проводили время в спокойствии в окружении семьи. А вот тратить время в этот день на заботу о своей внешности считалось грехом, недостойным истинного христианина.

Однако большинство людей не испытывало потребности в мытье головы в воскресенье, ведь традиционно банным днем считалась суббота. В этот день люди ходили в баню и заряжались энергией на будущую неделю.

Истории,ПРЕДОК,
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