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1 час назад

День Федора: что нельзя делать 8 февраля

Мира Маркина

8 февраля православные верующие отмечают День Федора. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Федора: что нельзя делать 8 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 8 февраля

В День Федора запрещается подметать дома. Иначе можно вымести удачу из дома.

Не стоит ночевать дома одному – может прийти нечисть и напугать.

8 февраля не рекомендуется готовить картофельные блюда. Это может привести к болям в желудке.

В Федоров день запрещено открывать окна – души умерших могут залететь и остаться в доме навсегда.

Сегодня незамужним девушкам нельзя знакомиться с юношами. Кроме того, не стоит пускать в дом трехцветного кота – он принесет несчастье.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

8 февраля также запрещено браться за новое дело. Оно может обернуться денежными убытками.

Приметы

Безветренный и ясный день сулит теплую и ясную весну.

Если утром пели синицы – быть морозам.

Много звезд на небе предвещают урожай льна.

Бледная луна – много выпадет снега.

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