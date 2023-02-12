5 фактов дня: милые выдры и прах в пачке чипсов

Неважно, сколько вам лет и насколько вы эрудированны: знать о мире абсолютно все невозможно. Тем лучше, ведь каждый день –это шанс обогатить свои знания и вновь удивиться тому, сколько невероятного таит наша планета. Ищите пять фактов дня в материале "Рамблера".
В большинстве суши-баров посетителям подают к блюдам не васаби, а окрашенный хрен. Дело в том, что настоящий васаби слишком дорогой для заведений с небольшим чеком.
Человек не всегда зевает от усталости. По данным ученых, зевота необходима для охлаждения мозга. Особенно, когда температура окружающей среды ниже температуры человека.
Иногда выдры держат друг друга за лапки во время сна, чтобы их не унесло течением.
Человек – не единственное существо в мире с уникальными отпечатками пальцев. Коалы также обладают оригинальными отпечатками. Более того, их отпечатки очень похожи на человеческие и порой без должной экспертизы их невозможно отличить.
Создатель нестандартной упаковки чипсов Pringles химик Ф. Бор завещал поместить свой прах в своем же изобретении. Семья Бора выполнила просьбу изобретателя.