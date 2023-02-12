5 фактов дня: милые выдры и прах в пачке чипсов

Неважно, сколько вам лет и насколько вы эрудированны: знать о мире абсолютно все невозможно. Тем лучше, ведь каждый день –это шанс обогатить свои знания и вновь удивиться тому, сколько невероятного таит наша планета. Ищите пять фактов дня в материале "Рамблера".

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Настоящий васаби

В большинстве суши-баров посетителям подают к блюдам не васаби, а окрашенный хрен. Дело в том, что настоящий васаби слишком дорогой для заведений с небольшим чеком.

Охлаждение мозга

Человек не всегда зевает от усталости. По данным ученых, зевота необходима для охлаждения мозга. Особенно, когда температура окружающей среды ниже температуры человека.

Милые выдры

Иногда выдры держат друг друга за лапки во время сна, чтобы их не унесло течением.

Пальцы коал

Человек – не единственное существо в мире с уникальными отпечатками пальцев. Коалы также обладают оригинальными отпечатками. Более того, их отпечатки очень похожи на человеческие и порой без должной экспертизы их невозможно отличить.

Прах в пачке чипсов