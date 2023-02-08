Как появилась легенда о детях с черными глазами

Легенда о детях, в чьих глазах нет ни радужки, ни белка, а есть один огромный черный зрачок, возникла в конце ХХ века и распространилась далеко за пределы США. Что известно об этих существах и можно ли действительно на них наткнуться, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Выжить после" Кадр из сериала "Выжить после"

Родилась легенда в Техасе в 90-е годы благодаря журналисту по имени Брайан Бетель. Он рассказывал, как однажды, когда он сидел в машине, к нему постучались двое детей. Он опустил окно — ребята попросили его подвезти их до дома, они собирались в кино, но забыли деньги. Отчего-то журналиста охватил ужас, хотя он и сам не мог объяснить почему. Дети продолжали уговаривать его впустить их в машину, подчеркивая, что, только получив его разрешение, они могут войти. Когда детишки вышли на свет, тут-то Брайан и увидел, что их глаза угольно-черные. Он ударил по тормозам.

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Позже, как истинный журналист, он рассказал эту историю всему миру и, к его удивлению, получил живой отклик от людей, кому тоже приходилось сталкиваться с жуткими детьми. По словам очевидцев, эти существа ничем не отличаются от обычных детей или подростков (возраст может варьироваться от шести до 16 лет). Их кожа бледнее, чем обычно. Часто они разговаривают абсолютно недетскими голосами, достаточно уверенно, холодно и монотонно. Свидетели также утверждают, что наибольший ужас они испытали в тот момент, когда заглянули в их бездонные угольно-черные глаза.

Существуют ли дети с черными глазами на самом деле?

В 2012 году при участии Брайана Бетела был выпущен телевизионный проект под названием «Monsters and Mysteries in America», в котором был поставлен особый упор на реальное существование детей с черными глазами. В 2014 году таблоид «Daily Star» опубликовал несколько статей о случаях с детьми со странными глазами. В этих материалах отмечается, что эти существа могут быть инопланетянами, демонами или призраками, маскирующимися под детей. По словам журналистов, встречи с этими ребятами происходят в темное время суток и порой в таких местах, где малышей вообще быть не должно.