Как выглядит самый уязвимый в мире попугай

В лесах Новой Зеландии водится множество необыкновенных созданий. К их числу можно отнести какапо – попугая, который не похож на остальных представителей этого вида. Почему зоологам пришлось искусственно восстанавливать популяцию этих птиц, читайте в материале «Рамблера».

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Какапо – это совиный попугай, новозеландский эндемик и представитель отряда попугаеобразных. В отличие от других наземных птиц, он может накапливать большое количество энергии в виде жира. Это самый тяжелый попугай в мире: при росте около 60 сантиметров особь весит от двух до четырех килограммов.

Имея размашистые крылья, он совершенно не умеет летать. Зато проворно передвигается по земле на своих двоих лапках, умеет подниматься на деревья «пешком». Крылья ему нужны для баланса и поддержки, а не для полетов.

Кстати ведет какапо преимущественно ночной образ жизни, когда большинство его потенциальных врагов – животных-хищников – отдыхает. Ведь эта птица, кажется, совершенно не умеет вести себя в стрессовой ситуации. Какапо просто замирает при испуге и потому нередко становится легкой добычей. Наиболее адаптировавшиеся особи, которые все-таки научились удирать от опасности, доживают до 40 минимум, а то и до 80 лет.

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В период размножения самцы какапо могут пройти до шести километров, чтобы добраться до специальной арены, где они соревнуются друг с другом за внимание самок. Каждый попугай выкапывает ямку в земле, часто рядом со скалами или берегами. Чтобы привлечь самок, самцы издают громкие низкочастотные «гудки», которые могут распространяться на расстояние до четырех километров. После 20-30 гудков они переходят на пронзительный звук, схожий со звоном металла. Гудение и звон могут продолжаться по восемь часов в сутки, каждую ночь в течение всего сезона размножения. Он длится до четырех месяцев.

И маори, и первые европейские переселенцы держали какапо в качестве домашних животных. Известно, что даже дикие какапо спокойно приближаются к людям, взбираются на них и прихорашиваются. А еще они приятно пахнут. Джордж Эдвард Грей, английский орнитолог, впервые описавший какапо в 1845 году, написал в своих заметках, что поведение его питомца по отношению к нему и его друзьям было «больше похоже на поведение собаки, а не птицы».

К сожалению, дружба с людьми принесла новозеландскому эндемику и горе. Вырубка лесов, а также ввоз на территорию новой Зеландии кошек, крыс и горностаев способствовали значительному сокращению популяции удивительных птиц.