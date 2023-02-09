Коротко о том, как война с воробьями спровоцировала голод

В 1958 году Мао Цзэдун решил истребить всех воробьев на территории Китая. В результате этой необычной кампании было уничтожено около миллиарда этих птиц.

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Для чего он это сделал и к чему это привело, читайте в материале «Рамблера».

Объявляя о начале истребления воробьев, китайский лидер опирался на результаты исследований ученых, которые подсчитали, что 10 этих птиц съедают около 45 килограммов зерна в год. Уничтожение воробьев было направлено на то, чтобы сэкономить зерно для пропитания людей.

Правда, Мао Цзэдун не учел важный фактор: воробьи являются врагами насекомых, в том числе и саранчи, которая в итоге, получив свободу из-за истребления пернатых, уничтожила большое количество урожая в Китае. В стране начался голод.

Осознав свою ошибку, Мао Цзэдун решил вернуть воробьев в Китай, «позаимствовав» птиц у Советского Союза. Однако для того, чтобы птицы вновь адаптировались и распространились по стране необходимо было время.