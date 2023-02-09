Как возник образ Слендермена, которым пугают детей

Слендермен или Тонкий человек, как его еще называют, — персонаж городских легенд, который обрел мировую известность. О нем снимают фильмы, пишут книги, а люди со всего мира шлют фотографии, подтверждающие его существование. Однако мало кто знает, как на самом деле возник образ этого монстра. Кто придумал страшилку, в которую поверили взрослые и дети, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Слендермен" Кадр из фильма "Слендермен"

«Отца» монстра зовут Виктор Сердж, и когда он создавал свое детище, никак не ожидал, что персонаж станет огромной франшизой. Все началось с конкурса на форуме Something Awful. Согласно условиям, участникам предлагалось с помощью графического редактора создать на основе обычных фотографий жуткие, добавив к ним пугающие детали. Работы Виктора произвели фурор, и он продолжил трудиться над легендой персонажа, добавив другие снимки, полицейский отчет и даже несколько детских рисунков. Позже к нему присоединились другие участники форума. Так появился Тонкий человек, моментально ставший популярным в Интернете.

Открытые источники

На сегодняшний день существует огромное количество историй, видео, любительских фильмов с участием Слендермена, которые иногда собирательно называют «Мифами о Тонком Человеке». Как правило, монстра описывают как очень высокого бледного гуманоида с неестественно длинными, сгибающимися произвольным образом конечностями. Одна из самых ярких его черт — абсолютная безликость. Он носит черный похоронный костюм с белой рубашкой, из-за которого его можно принять за правительственного агента или одного из «людей в черном». Неотъемлемой частью образа Тонкого человека является абсолютная неопределенность и неясность его намерений.

Согласно легенде, места его «обитания» — преимущественно леса, в которых он может очень удобно замаскироваться под дерево, и заброшенные здания. Он нападает на одиноких людей (чаще всего это дети и подростки, гуляющие без присмотра), которые после исчезают, так, что не находят ни их тел, ни каких-либо следов их пребывания.

Кадр из фильма "Слендермен"