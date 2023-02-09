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2 часа назад

Златоустов день: что нельзя делать 9 февраля

Мира Маркина

9 февраля православные верующие вспоминают Иоанна Златоуста. В народе этот день именуют Златоустовым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Златоустов день: что нельзя делать 9 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 9 февраля

Сегодня запрещено дарить и получать подарки во избежание беды.

В Златоустов день нельзя использовать для топки печи сырые дрова. В противном случае, в доме на год поселятся печали и несчастья.

9 февраля не стоит покупать одежду и обувь. Вместе с обновками можно заполучить порчу. На Руси считалось, что сегодня ведьмы и колдуны ходят по магазинам одежды и читают наговоры на болезнь, смерть и одиночество.

Незамужним девушкам опасно обжигаться и раниться острыми предметами – на них могут наложить венец безбрачия.

9 февраля не стоит играть с драгоценным кольцом на пальце. Иначе вторая половина может изменить.

Что нельзя дарить и почему: плохие приметы и суеверия

Приметы

Если облака сегодня идут против ветра, это к снегу.

Круглые мягкие сугробы на полях предвещают урожайный год.

Плохой приметой 9 февраля считается обжечься, порезаться или споткнуться.

Оттепель в Златоустов день обманчива. Долго она не продержится, и скоро вновь вернутся морозы.

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