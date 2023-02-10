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1 час назад

5 фактов дня: остров свиней и бессмертные медузы

Мира Маркина

Наш мир многообразен и удивителен, а потому узнавать что-то новое о нем можно каждый день. "Рамблер" выбрать пять фактов из разных областей, которые наверняка смогут вас удивить.

5 фактов дня: остров свиней и бессмертные медузы
Фото: UnsplashUnsplash

Планета свиней

На Багамах есть необитаемый остров, который именуют Свиным пляжем. Такое название появилось у острова неспроста: пляж населен исключительно одичавшими домашними свиньями.

Фото ночной Эйфелевой башни

Оказавшись в Париже, вы можете фотографировать Эйфелеву башню в ночи или публиковать свои кадры в соцсетях, но продавать их запрещено. Дело в том, что право на вечернее световое шоу Эйфелевой башни принадлежит художнику, который его создал.

Крошки вместо ластика

До изобретения ластика в целях удаления чернил или графита люди использовали хлебные крошки.

Разбитое сердце слонов

После смерти своего партнера слоны могут умереть от разбитого сердца. Кроме того, молодые слоны настолько трагически воспринимают гибель партнера, что могут расхаживать по ночам в лесу, издавая пронзительные стоны.

5 фактов дня: кто не боится змеиного яда и где растут конфеты

Бессмертные медузы

Медузы считаются биологически бессмертными. Они не стареют и не умрут, если их не убивать.

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