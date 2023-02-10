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23 минуты назад

Коротко о том, сколько сегодня стоило бы строительство пирамиды Хеопса

Мира Маркина

Знаменитая пирамида Хеопса, построенная, как заявляют ученые, около 4500 лет назад, в свое время была одним из самых больших сооружений, созданных людьми. И даже сейчас, хотя крупнейшим зданием она уже не является, возвести подобную постройку весьма нелегко.

Cколько сегодня стоило бы строительство пирамиды Хеопса
Фото: UnsplashUnsplash

О том, в какую сумму обошлось бы строительство пирамиды Хеопса в наши дни, читайте в материале «Рамблера».

Историки утверждают, что высота пирамиды Хеопса сразу после ее возведения составляла 146 метров. Однако, подвергаясь с течением времени воздействию различных природных явлений, высота ее уменьшилась до 138 метров.

Пирамида создана почти из 2,5 миллионов каменей, вес каждого из которых составляет около трех тонн. Ученые подсчитали, что пирамида Хеопса весит почти 6,5 миллионов тонн, а на ее создание потребовалось около 20 лет.

В наши дни, когда появилась возможность использовать при строительстве самую современную технику, сроки возведения столь монументального сооружения, по оценке специалистов, сократились бы до 5 лет. При этом в ее создании необходимо было бы задействовать около 2000 работников.

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Специалисты подсчитали, что, учитывая технику, количество людей и материалы, создание пирамиды Хеопса в наши дни обошлось бы примерно в пять миллиардов долларов.

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