5 самых смертоносных природных катаклизмов в истории

Частые природные катаклизмы пугают жителей всей планеты, но, на самом деле, такое происходило всю историю человечества, а некоторые катастрофы уносили жизни не тысяч, а даже миллионов людей. "Рамблер" расскажет о самых смертоносных катаклизмах.

Фото: Flickr Flickr

Наводнение на реке Янцзы (1931 г.) — 4 млн жертв

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Крупные наводнения на реке Янцзы (Чанцзян) в центральном и восточном Китае происходили с древних времен до наших дней, вызывая значительный материальный ущерб и многочисленные жертвы. Однако крупное наводнение 1931 года выделяется на фоне остальных. Оно покрыл десятки тысячи гектаров, затопив рисовые поля и различные города, включая Нанкин и Ухань. Наводнение затронуло более 50 миллионов человек. Правительственные организации, в том числе Национальное управление океанических и атмосферных исследований, оценили число погибших примерно в 3,7 миллиона человек.

Наводнение на Хуанхэ (1887 г.) — до 2 млн жертв

Желтая река (Хуанхэ) в Китае в конце 1880-х годов находилась намного выше большей части земли вокруг нее благодаря ряду дамб, построенных для удержания реки, протекающей через сельскохозяйственные угодья центрального Китая. Со временем эти дамбы заилились, постепенно поднимая реку вверх. Когда в сентябре 1887 года проливные дожди разлили реку, она пролилась через эти дамбы на окружающие низменные земли, затопив около 13 тысяч квадратных километров. В результате этого наводнения погибло от 900 000 до 2 миллионов человек.

Землетрясение в Шэньси (1556 г.) — 830 тысяч жертв

Самое смертоносное землетрясение в истории произошло в китайской провинции Шэньси 23 января 1556 года. Землетрясение, известное как «Великое землетрясение Цзяцзин» по имени императора, во время правления которого оно произошло, сократило полосу земли площадью 1000 кв. км. Страна превратилась в руины. Приблизительно 830 000 человек погибли, когда их пещерные дома, высеченные в лессовых плато региона, рухнули. Точная магнитуда землетрясения утеряна для истории, но современные геофизики оценивают ее примерно в 8 баллов.

Циклон Бхола (1970 г.) — 300-500 тысяч жертв

Этот тропический циклон обрушился на территорию современного Бангладеш (тогда Восточный Пакистан) 12-13 ноября 1970 года. По данным отдела исследования ураганов NOAA, скорость ветра шторма достигала 205 км / ч, что делает его эквивалентом крупного урагана 4-й категории по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Перед выходом на сушу штормовой нагон высотой 10,6 метров обрушился на низменные острова, граничащие с Бенгальским заливом, вызвав широкомасштабное наводнение.

Штормовой нагон в сочетании с отсутствием эвакуации привел к огромному числу погибших, по оценкам, от 300 000 до 500 000 человек. В отчете Национального центра ураганов и Пакистанского метеорологического департамента за 1971 год признается, что точно оценить число погибших сложно, особенно из-за притока сезонных рабочих, которые находились в этом районе для сбора урожая риса. По данным Всемирной метеорологической организации, циклон Бхола считается самым смертоносным тропическим циклоном за всю историю наблюдений. Ущерб от него оценивался примерно в 86 миллиардов долларов.

Землетрясение на Гаити (2010 г.) — 200-300 тысяч жертв

Катастрофическое землетрясение силой 7 баллов, которое произошло на Гаити к северо-западу от Порт-о-Пренса 12 января 2010 года, считается одним из трех самых смертоносных землетрясений всех времен.