Как вести себя при землетрясении

Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал, как действовать в случае землетресения, и почему в землетрясениях в Турции столько жертв.

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«Это землетрясение должно стать уроком, прежде всего для нашей страны. Можно сказать, что Турция была совершенно не готова к этому землетрясению», – передает слова Виноградова «РИА Новости».

По его словам, большинство домов построены не в сейсмостойком варианте или возведены под более низкий уровень сейсмостойкости.

Виноградов считает, что количество жертв было бы меньшим, если бы люди были подготовлены. Они должны были знать, как правильно себя вести при первых признаках ЧП. Должны были существовать методички, содержащие информацию, а также проводиться тренировки.

Жители сейсмоопасных зон обязаны понимать, что нужно делать в случае землетрясения и куда бежать.

Виноградов рассказал, что при землетрясении первый толчок является не самым сильным, а потому перед более сильными толчками есть 2–3 минуты на реагирование.

Можно успеть спрятаться под кровать или в дверной проем входной двери.

Эксперт считает, что эффективным действием будет схватить детей, документы и убежать в подвал дома. Спасатели знают, где находятся входы в подвалы и как их разгребать, а потому на помощь смогут прийти раньше.

Он обратил внимание, что странное поведение кошек или домашнего скота может говорить о сейсмической активности: животные предчувствуют подземные толчки, начинают суетиться.