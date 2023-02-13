Студент проучил вора и вызвал восхищение в сети

Студент Итан из США устал от того, что кто-то постоянно ворует его еду. Тогда парень придумал способ, как проучить воришку, о чем рассказал в TikTok. На его ролики обратили внимание редакторы портала Indy100.

В общежитии, где живет Итан, есть специальная полка, на которой курьеры оставляют доставленную еду. Но каждый раз кто-то покушался на заказ студента. Тогда он решил подменить заказ пакетом из популярной сети ресторанов быстрого питания Chipotle. В него Итан положил тарелку вареных овощей и пластиковые приборы, а также распечатанный мем и записку для воришки. Обо всем этом парень рассказал в видео.

Уже в следующем ролике Итан поделился, что тот пакет «из Chipotle» исчез в течение нескольких часов. Кто это сделал, узнать не удалось.

«Многие из вас сочли, что месть с овощами была слишком мягкой, и предложили положить в пакет мусор, так что давайте попробуем», — заявил юноша.

В пакет известной сети фастфуд-ресторанов Chick-fil-a студент также поместил распечатку мема с человеком, лазающим в мусорном баке. Итан отметил, что не надеется идентифицировать воришку, но надеется его проучить.