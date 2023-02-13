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2 часа назад

5 фактов дня: флаг Аляски и запрет на инопланетян во Франции

Мира Маркина

Наш мир прекрасен в своем многообразии. Сколько бы лет человек ни прожил на Земле, все равно будут вещи, о которых он даже не догадывался. "Рамблер" собрал несколько фактов, которые помогут расширить кругозор.

5 фактов дня: флаг Аляски и запрет на инопланетян во Франции
Фото: UnsplashUnsplash

Активность домохозяек

Занимаясь бытовыми делами, среднестатистическая домохозяйка проходит в день 11 километров. Так что не стоит упрекать этих женщин в недостаточной активности.

Французский запрет

Во Франции запрещено продавать кукол с нечеловеческим лицом – например, инопланетянок.

Ноль новорожденных

Единственная страна, в которой в 1983 году не было зарегистрировано ни одного новорожденного – Ватикан.

5 фактов дня: рекордсмен по икоте и слезы космонавтов

Флаг Аляски

Автором флага Аляски стал сирота русско-алеутско-шведского происхождения Джон Белл Бенсон из города Чигник. Мальчик создал флаг в 1926 году, когда ему было 13 лет.

Суровый Древний Рим

Если пациент в Древнем Риме умирал во время операции, то врачу отрезали руки.

Истории,Джон Бенсон,
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