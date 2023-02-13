Два месяца на льдине: как выживали челюскинцы

13 февраля 1934 года во льдах Чукотского моря во время экспедиции по освоению севера затонул пароход "Челюскин". На борту в тот момент находились 105 человек.

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Спуск на воду

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Изначально название было другое – пароход строился для хождения между устьем Лены и Владивостоком, потому его именовали "Леной". Построен он был в Дании фирмой «Бурмейстер и Вайн» по заказу советского правительства. На воду судно ледокольного типа спустили 11 марта 1933 года. Основной задачей парохода было наладить навигацию по Северному морскому пути, что помогло бы обозначить приоритеты Советского Союза в Арктике.

16 июля 1933 года, месяц назад переименованный в "Челюскин", пароход во главе с начальником экспедиции Шмидтом отправился в путь из Ленинграда в Мурманск. И уже 2 августа, посадив на борт 112 человек, судно отправилось во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию.

Первые сплошные льды "Челюскин" преодолел с помощью ледоколов в Карском море, которые были "на подхвате" в случае сложных ситуаций, а вот уже в Чукотском дело пошло труднее и корабль оказался заблокирован во льдах. Ледоколы подобраться не смогли. Таким образом с 23 сентября 1933 года "Челюскин" дрейфовал в течение почти пяти месяцев.

Трагедия

В тот момент, когда начало казаться, что спасение близко и до Берингова пролива оставалось всего ничего, судно утянуло назад и в итоге оно было зажато и раздавлено льдами.

Однако люди на борту предполагали такое развитие событий, потому заранее подготовились к высадке на льдину. Всего с парохода спустились 104 человека – некоторые сошли с рейса раньше, а один из членов экипажа, завхоз Могилевич, сходивший с парохода последним, погиб под упавшим на палубу грузом во время затопления корабля.

Все остальные пассажиры "Челюскина" под руководством Шмидта и капитана судна Воронина успешно выгрузились на лед, взяв с собой необходимые материала для сооружения палаток, провизию, спальные мешки и средства связи с землей. Четкие инструкции руководства и дисциплина всех присутствующих позволили продержаться в тяжелых условиях в лютый мороз посреди ледяных вод в течение нескольких месяцев. На льдине был построен деревянный барак, организована кухня и пекарня. Как передавал в своих сообщениях Отто Шмидт, моральный дух у челюскинцев был превосходный и боевой.

Эвакуация

В столице моментально узнали о случившемся и начали разрабатывать план спасения застрявших во льдах. Через два дня была организована специальная комиссия, которую возглавил Валериан Куйбышев. Эвакуацию планировалось провести с помощью авиации. Были предложены и рассмотрены разные варианты, от ледоколов до дирижаблей, однако авиация оказалась самой перспективной в этом вопросе.

Челюскинцы в это время усердно трудились, расчищая льдину от снега, дабы подготовить место для посадки самолетов. Благодаря этому процесс получилось ускорить. Первым прилетел самолет под управлением летчика Ляпидевского, 5 марта 1934 года. Он смог посадить машину на лед лишь с 29-й попытки. Первые 28 не увенчались успехом из-за трудных погодных условий. Первыми он эвакуировал из ледового лагеря десятерых женщин и двоих детей.

Активное спасение челюскинцев началось спустя 13 дней и продолжалось в течение двух недель. Всего советская авиация совершила 24 рейса, которые позволили спасти абсолютно всех пассажиров и членов экипажа парохода, высадившихся на льдину после ухода судна под воду.