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27 минут назад

Мужчина нашел бутылку с посланием

Мира Маркина

Тед Хортон из штата Флорида в США обнаружил на пляже бутылку с посланием внутри. Об этом сообщило издание Fox 35.

Мужчина нашел бутылку с посланием
Фото: PxherePxhere

Хортон заметил бутылку с бумагой внутри, когда выгуливал собаку на пляже. Он забрал находку домой и потратил час на то, чтобы извлечь письмо. Оно оказалось адресованным умершему человеку: ему писали мама, папа и две родные сестры. Даты в письме не было.

Тед Хортон прочел послание и решил вернуть "посылку" в океан. Он снова упаковал письмо в бутылку, но вложил туда и собственную записку. На ней он зафиксировал место и время, когда обнаружил бутылку.

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Бросить послание в океан обещал друг Хортона, отправлявшийся в плавание. А сам он надеется, что авторы послания узнают о том, какой путь проделала и продолжает бутылка с их письмом.

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