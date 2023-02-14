Мужчина нашел бутылку с посланием

Тед Хортон из штата Флорида в США обнаружил на пляже бутылку с посланием внутри. Об этом сообщило издание Fox 35.

Фото: Pxhere Pxhere

Хортон заметил бутылку с бумагой внутри, когда выгуливал собаку на пляже. Он забрал находку домой и потратил час на то, чтобы извлечь письмо. Оно оказалось адресованным умершему человеку: ему писали мама, папа и две родные сестры. Даты в письме не было.

Тед Хортон прочел послание и решил вернуть "посылку" в океан. Он снова упаковал письмо в бутылку, но вложил туда и собственную записку. На ней он зафиксировал место и время, когда обнаружил бутылку.