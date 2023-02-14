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2 часа назад

Коротко о том, как две недели выпали из жизни России

Мира Маркина

В истории России есть 13 дней, в течение которых не произошло абсолютно ничего. Как такое вообще может быть, расскажет «Рамблер».

Коротко о том, как две недели выпали из жизни России
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

С 7 ноября 1917 года руководство страной осуществлял Совет народных комиссаров. Одним из декретов, напрямую повлиявших на жизнь граждан, был документ о введении григорианского календаря. Он был выпущен 24 января 1918 года.

В связи с декретом случилась поправка на 13 суток. Все события, произошедшие до 1 февраля 1918 года, датировались по «старому» стилю (или юлианскому календарю). По григорианскому отмечались остальные. Например, биографические данные, даты событий и документов, связанных с историей международных отношений и странами, в которых летоисчисление по новому стилю было введено раньше, чем в России – для них юлианский календарь был основным. А для событий гражданской войны – основным считался уже григорианский календарь, хотя встречается и двойная отметка (даты по новому/старому стилю).

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Поскольку после 31 января 1918 года в стране сразу наступила середина февраля (а именно 14-е число), так из истории выпали почти две недели. То есть, формально за это время в стране не произошло ничего – никто не появился на свет, не умер. Не был заключен ни один брак (разводов, кстати, тоже не было).

Кстати даты православных праздников редко совпадают со светским календарем потому, что, согласно правилам Русской православной церкви, ко всем датам прибавляется 13 дней. Это смещение не зависит ни от года, ни от века. Поэтому мы наблюдаем расхождение.

Истории,РПЦ,
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