Коротко о том, как две недели выпали из жизни России

В истории России есть 13 дней, в течение которых не произошло абсолютно ничего. Как такое вообще может быть, расскажет «Рамблер».

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

С 7 ноября 1917 года руководство страной осуществлял Совет народных комиссаров. Одним из декретов, напрямую повлиявших на жизнь граждан, был документ о введении григорианского календаря. Он был выпущен 24 января 1918 года.

В связи с декретом случилась поправка на 13 суток. Все события, произошедшие до 1 февраля 1918 года, датировались по «старому» стилю (или юлианскому календарю). По григорианскому отмечались остальные. Например, биографические данные, даты событий и документов, связанных с историей международных отношений и странами, в которых летоисчисление по новому стилю было введено раньше, чем в России – для них юлианский календарь был основным. А для событий гражданской войны – основным считался уже григорианский календарь, хотя встречается и двойная отметка (даты по новому/старому стилю).

Поскольку после 31 января 1918 года в стране сразу наступила середина февраля (а именно 14-е число), так из истории выпали почти две недели. То есть, формально за это время в стране не произошло ничего – никто не появился на свет, не умер. Не был заключен ни один брак (разводов, кстати, тоже не было).