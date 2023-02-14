Что случилось в Трансвааль-парке 19 лет назад

В 2002 году у москвичей появилось новое любимое место для досуга – Трансвааль-парк. Тогда он считался настоящим рекордсменом, самым крупным в Восточной Европе. Аквапарк работал круглый год. Поэтому здесь даже холодной зимой можно было почувствовать себя как на курорте.

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Многие из тех, кто приезжал сюда не раз, даже спустя почти 20 лет прекрасно помнят и водные горки, и бассейны с искусственными волнами, и огромную стеклянную крышу этого аквапарка… Но их счастливые воспоминания о веселых уикендах навсегда омрачены трагедией, которая случилась 14 февраля 2004 года. О ней сегодня и расскажет «Рамблер».

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Строительство аквапарка Трансвааль поручили турецкой компании «Качак Иншаат». И ей удалось сделать все для того, чтобы здание возвели за рекордные 19 месяцев. Когда Трансвааль построили, его торжественно открыли – на церемонию приехал сам мэр Москвы, Юрий Лужков. Чиновнику преподнесли карточку вип-клиента, так что Лужков мог посещать парк бесплатно.

Кстати о посещении. Позволить себе поездку в аквапарк мог далеко не каждый. Входной билет сюда стоил не меньше 890 рублей (или 30 долларов по курсу на 2004 год). На эту сумму тогда обычная семья могла обеспечить себя пакетом продуктов на несколько дней. Но чтобы как-то разнообразить свой досуг и купить «билет в лето», москвичи тратили деньги на заветную карточку в Трансвааль-парк.

Аквапарк представлял собой огромное, многоуровневое пятиэтажное здание в форме китового хвоста. Общая площадь – 20,2 тысяч квадратных метров, треть Трансвааля – около семи тысяч квадратных метров – была отведена на водные развлечения. Кроме бассейнов и горок в аквапарке открыли две зоны с саунами, боулинг с кафе-баром и рестораном, бильярд, тренажерный зал и салон красоты.

Посетителям казалось, что здесь всегда стоит хорошая погода – вода в бассейнах была теплой, температура воздуха поддерживалась на уровне 30 градусов. Настоящий оазис в любое время года. Здесь проходили вечеринки и праздники. День Влюбленных или День Святого Валентина не стал исключением – в аквапарк стекались влюбленные парочки, супруги, празднующие годовщины свадьбы (порой вместе с детьми). Да и к тому же была суббота – первый выходной день после рабочей недели.

14 февраля 2004 года в аквапарке побывало не меньше 1300 человек.

Что произошло?

«Это началось внезапно, мы только зашли, всего минуту-полторы там находились. И тут раздался какой-то странный звук, я повернулась и увидела, как свет погас и что-то полетело в мою сторону», – будет вспоминать позже Саша Гроза, одна из выживших посетительниц аквапарка.

В бассейн стали сыпаться гигантские куски некогда великолепной стеклянной крыши. Арматура, стекло, бетон летели прямо на людей, которые еще секунду назад плескались в воде. Туда, где слышался смех и детский визг.

Сквозь гигантскую брешь на потолке и обрушившиеся перекрытия в райский уголок стал проникать двадцатиградусный мороз. Образовался пар, который заполнил все вокруг, каждый уголок… Людям, отдыхавшим в «тропической зоне» аквапарка, не было видно ничего, они лишь слышали скрежет, треск и грохот. В это время тяжелый стеклянный купол весом в две с лишним тысячи тонн медленно оседал на бассейны с аттракционами.

В это время в бассейнах творился настоящий ад. Люди не понимали, что произошло – взрослые пытались найти своих детей, выкрикивали их имена, но при этом умудрялись спасать чужих мальчишек и девчонок. Ребята постарше тащили к выходу младших. Посередине бассейна стояла маленькая, восьмилетняя девочка. Она держала на руках трехлетку – чтобы та не утонула. Их найдут в той же позе: старшая держит на руках младшую.

Когда пыль улеглась, стало ясно, что в Трансваале обвалилась крыша. Обвал повредил стены основного здания, поэтому к жертвам среди купающихся добавились посетители кафе. Они были травмированы осколками пластика, из которого частично состояла стена, отделявшая аквапарк от других залов комплекса. На часах Трансвааля застыло время – 19.13, это момент начала трагедии.

На место происшествия уже через десять минут прибыли спасатели. Разбирать завалы приходилось вручную – тяжелая техника могла задавить тех, кто оказался под обломками. Из-под кусков крыши слышались крики. По ним спасатели ориентировались на месте катастрофы. И каждый раз их надежда на спасение наибольшего числа посетителей угасала, когда некоторые люди, так и не дождавшись помощи, замолкали навсегда.

Машины скорой помощи отъезжали от Трансвааля почти каждую минуту, увозя раненых, прикрытых одеялами. Несмотря на масштаб трагедии, давки не случилось – люди выходили довольно цивилизованно и старались помогать остальным. И это было счастливое стечение обстоятельств. Ведь случись иначе, число жертв трагедии непременно выросло бы.

Всего под завалами Трансвааль-парка погибло 28 человек, из них восемь были детьми. 12 человек получили тяжелые увечья, а 189 – ранения разной степени тяжести. Некоторые люди после катастрофы остались инвалидами и не смогли вернуться к нормальной жизни. У многих выживших сформировались фобии аквапарков, башен и куполообразных сооружений.

Версии произошедшего

Уже 14 февраля возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Во время расследования досконально изучали все возможные причины произошедшего – от местности, на которой аквапарк был построен, до ошибок в самом проекте.

Многие верили и до сих пор верят, что теракт все-таки был. Не менее живучей оказалась версия о нестабильном грунте, который просел, и в результате обвалилась крыша здания. Это предположение подогревалось тем фактом, что на месте строительства аквапарка действительно когда-то было болото. А многие жившие неподалеку горожане в комментариях к новостям о трагедии писали о песчаном карьере на территории, где возвели Трансвааль.

Но следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка проектирования. Одна из колонн (6ая, 7ая или 11ая), державших стеклянную крышу Трансвааля, треснула, и здание стало рушиться на глазах у его посетителей.

Кроме того, колонны не стояли на сваях – а сваи были более безопасным решением для возведения подобных конструкций. Их, однако, решили не ставить. Видимо, из-за дороговизны.

По итогам расследования, виновными признали главного конструктора Нодара Канчели и начальника Мосгосэкспертизы Анатолия Воронина, которого обвинили в халатности. Ведь именно он принял решение о сдаче Трансвааля в эксплуатацию. Однако тюремный срок не получили ни один, ни второй. Канчели освободили от ответственности в 2006 году после ходатайства подсудимого и амнистии в честь столетия Государственной Думы. Дело, заведенное на Воронина, закрыли.

Интересно и то, что в тот год, когда Канчели амнистировали, рухнуло еще одно здание, построенное этим архитектором. Правда, в 1970-е годы. Обвалилась кровля Басманного рынка в центре Москвы. В этот раз жертв было еще больше – погибло 68 человек. В случае с рынком, однако, вина архитектора не была доказана. Следователи пришли к выводу, что обрушение произошло не из-за проектных недостатков. Подозрения с Канчели сняли.

Свою вину в случившемся в аквапарке Канчели так и не признал. Более того, он продолжил работать над проектами до самой смерти – в 2015 году.