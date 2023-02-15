«Закрыл детей, приняв осколки на себя»

Ровно десять лет назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит. По мнению ученых, это событие стало самым задокументированным случаем падения на Землю космического тела. Ударная волна выбила окна в сотнях домов, больниц, школ и детсадов, более полутора тысяч жителей Южного Урала получили порезы и ушибы, а осколки взорвавшегося метеорита дождем прошли по окрестностям Челябинска. Но все могло закончиться гораздо хуже — вплоть до катастрофы, по своим масштабам сравнимой с ядерной. Спецкор «Ленты.ру» Сергей Лютых отправился в Челябинскую область, чтобы встретиться с теми, кто стал свидетелем падения метеорита и изучал его последствия.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Видео дня

Утром в пятницу, 15 февраля 2013 года, Александр Харламов вместе с коллегами проводил тренировку с группой из 20 детей. В так называемом сухом зале бассейна «Строитель» спортсмены от 3 до 14 лет отрабатывали технику прыжков в воду.

Все шло как обычно, но примерно в 9:20 произошла яркая вспышка — и дети подбежали к большим окнам зала, чтобы посмотреть, что случилось. Александр Егорович — опытный тренер с почти 40-летним стажем — сразу отогнал их вглубь зала.

Когда пришла взрывная волна, осколки шрапнелью полетели внутрь помещения. Тренеры прикрыли детей тренировочными матами, но двое остались в зоне поражения, и Харламов бросился к ним. «Закрыл детей телом, приняв осколки на себя, и рухнул с ними на пол. Повезло, что стекла летели плашмя», — вспоминает он.

Харламов был весь в крови. Он сумел поднять укрывшихся под ним ребят на ноги и помочь им эвакуироваться.

Руки, спина, голова, а главное — сухожилия на ногах были перерезаны. Я сделал несколько шагов по горячке, а потом упал и больше не мог самостоятельно передвигаться, — Александр Харламов

В итоге только одному из мальчишек зацепило осколком ступню. Рану зашили. А Харламова увезли в больницу, где с ним долго работали хирурги. Повреждения тренер получил тяжелые. Пришлось потом делать повторные операции, чтобы вернуть подвижность стопам.

Во всем Челябинске и окрестностях именно дети оказались в наибольшей опасности — в кабинетах школ, помещениях детских садов, спортивных залах секций, то есть везде, где было много окон. Замдиректора детсада №7 в Копейске Елена Пономарева, как и тренер Харламов, закрыла собой малышей в ясельной группе, а заведующая копейским детсадом №25 Елена Скоморохова, раненная осколками, держала вырванную ударной волной оконную раму, чтобы та не упала на воспитанников.

Среди уральских педагогов оказалось достаточно людей, вовремя вспомнивших об уроках гражданской обороны. Так, учительница начальных классов лицея №37 в Челябинске Юлия Карбышева после вспышки скомандовала 44 ученикам укрыться под партами, а сама серьезно пострадала. Директор детдома №2 в Коркине Рашит Султанов сумел не только отогнать любопытных воспитанников и сотрудников от окон, но и вывести их на улицу еще до прихода взрывной волны — на эвакуацию ему хватило пары минут.

Эвакуировались и сотрудники офисных центров, предприятий и заводов. Весь Челябинск с его миллионным населением погрузился в хаос. Сотрудница Государственного исторического музея Южного Урала Ирина Ивлиева помнит, как она и другие родители, обрывая телефоны своих перепуганных сыновей и дочерей, учителей, воспитателей, спешили скорее добраться до школ и детских садов за детьми.

Пострадавших везли в больницы, которые и сами стояли без единого окна.

«Я сидел в коридоре травматологического отделения на лавочке между двумя большими окнами, когда их разом оба выбило, — вспоминает ПавеПавел Третьяков. — Осколки на мгновение замерли, заполнив все помещение, как в фильмах Гая Ричи».

Студенту Южно-Уральского государственного университета тогда было 11 лет, и он говорит, что в тот момент чувствовал себя героем внезапно начавшегося боевика.

За несколько минут до этого в отделение зашла женщина со сломанной ногой. Теперь в общем хаосе Павел заметил, как она с ужасом на лице ползла к выходу на четвереньках.

В больнице сработали все аварийные системы. Завыла сирена. В отделении сразу стало очень холодно, — Павел Третьяков.

На улице в тот день было около минус 20 градусов по Цельсию. Парню повезло: куртки в гардероб они с бабушкой не сдали, поэтому он тут же оделся. Сам Павел от осколков не пострадал, но увидел, как стекла изрезали пациентов и медиков, находившихся возле окон во врачебных кабинетах. Когда парень вернулся домой, то обнаружил, что окна вылетели и там.

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Осколки стекла оказались опаснее мелких обломков самого метеорита, дождем прошедшего по Челябинской области. Житель поселка Депутатский Иван Колотилов говорит, что эти небесные камушки могли пробить насквозь только старую шиферную крышу, но не металлическую. Жилые дома не пострадали.

«Камушки диаметром один-два сантиметра замедляются воздухом. Скорость падения у них была не больше 100 метров в секунду. Они не могли пробить прочные конструкции», — поясняет доцент кафедры общей и теоретической физики физического факультета Челябинского государственного университета (ЧелГУ), кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра.

Ученый объясняет на примере рейсового автобуса, который тем утром попал под метеоритный дождь. Людям, находившимся внутри, казалось, что машина попала под град, но крышу автобуса осколки метеорита не пробили.

Воздушную ударную волну ощутили тысячи людей далеко от эпицентра. «Штаны у меня затряслись», — так этот момент описывает Иван Колотилов, который был в 50 километрах от села Еткуль, над которым взорвался метеорит.

В Чебаркуле, ставшем конечной точкой полета болида и местом падения наиболее крупного фрагмента метеорита, все виделось иначе, чем в Челябинске. Житель города Александр Загреба обратил внимание на то, что его собака ведет себя беспокойно, а затем увидел увеличивающийся в размерах яркий огненный шар. «Потом понял, что метеороид летел прямо в мою сторону», — говорит Загреба.

По словам другой жительницы Чебаркуля Татьяны Пономаревой, она и другие люди высыпали на площадь, чтобы посмотреть, что происходит на небе: «Только наш начальник — бывший военный — тогда крикнул: "Чего вы все вылетели на улицу? Неизвестно же, что взорвалось"».

Рыбаки, находившиеся на озере Чебаркуль, не заметили момент, когда самый большой фрагмент метеороида пробил лед и упал на дно, но они ощутили мощную волну, которая всколыхнула замерзший водоем. «Озеро будто вздохнуло», — вспоминает один из них.

Огромную, ровную круглую восьмиметровую полынью рыбаки заметили через несколько часов.

30 хиросимских бомб

Многие проезжавшие в то утро по одной из главных челябинских магистралей — Свердловскому тракту — заметили и сняли на фото или видео обрушенную кирпичную стену цеха Челябинского цинкового завода. Эти кадры стали одним из самых красноречивых свидетельств мощи взорвавшегося метеорита. Однако повсеместно выбитые стекла при минус 20 градусах по Цельсию создали по-настоящему серьезную угрозу — выход из строя системы отопления в тысячах челябинских домов.

«Нужно было срочно закрывать периметр», — вспоминает Сергей Ваулин, директор Политехнического института, а в то время проректор по научной работе ЮУрГУ. В зданиях университета было разбито более 1500 окон.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков срочно собрал всех проректоров для проведения экстренных восстановительных работ.

Где-то окна были выбиты вместе с рамами. Одна из этих рам повредила технику. Все кругом засыпано стеклом. Но как народ наш умеет собраться и сконцентрироваться, когда беда!, — Сергей Ваулин.

Одни принялись сами или через знакомых скупать стройматериалы: фанеру, пластик, пленку. Другие стали забивать оконные проемы тем, что нашлось в самом университете. В этой работе участвовали в основном преподаватели, но были и студенты. Али Гамидов попал в больницу с порезами, но сбежал оттуда, чтобы участвовать в восстановительных работах.

«Периметр был закрыт в течение суток. Все делалось в авральном режиме, чтобы батареи не разморозились, — отмечает директор политеха. — Однако в ракетном центре университета отопление все же пострадало: туда тепло заходило в последнюю очередь».

В целом по городу чаще вылетали старые деревянные окна, а новые пластиковые стеклопакеты с ударной нагрузкой справились. Администрация региона постаралась максимально быстро восстановить остекление, где это было возможно, или компенсировать затраты людей, которые сделали это за свой счет. Некоторые стекольщики в те дни озолотились, но другие помогали бесплатно — владелец магазина «Стеклорез» в Еманжелинске Олег Танков за свой счет остеклил Центральную районную больницу.

В Чебаркуле тем временем выставили оцепление вокруг таинственной восьмиметровой полыньи на озере.

«На проверку взяли пробы, ведь это озеро — источник питьевой воды для города, — рассказывает Татьяна Пономарева. — Анализы показали, что радиационного или какого-то еще заражения не произошло».

Тем не менее многие чебаркульцы после падения метеорита долгое время категорически отказывались пить и использовать эту воду.

МЧС, полиция, врачи и сотрудники ЖКХ занимались помощью пострадавшим людям, латали разбитые окна и решали другие бытовые вопросы, но кто-то должен был собрать всю разрозненную информацию и дать отчет о произошедшем космическом событии, его причинах и возможных последствиях. За эту задачу взялись челябинские астрофизики.

«Когда после вспышки я выглянул в окно, то увидел клубящийся след, еще горячий, как раскаленный дым. По траектории я понял, на какой он примерно высоте и что метеороид летит куда-то в сторону Чебаркуля», — такова была первая интуитивная и, как оказалось, верная оценка Сергея Замоздры, не только ученого, но и опытного туриста, любителя спортивного ориентирования.

Замоздра с первого взгляда понял, что речь идет именно о болиде. Примерно за полгода до этого он показывал студентам фотографии и видеозапись 1970-х годов о том, как аналогичный объект летит над США. Как ученый он в ту пору занимался в основном изучением газодинамики межзвездных облаков, но с 15 февраля пришлось срочно переключиться на болиды и метеориты.

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Телефон на кафедре теоретической физики звонил с утра и до вечера, не замолкая. Ее руководителю, доктору физико-математических наук Александру Дудорову волей-неволей пришлось возглавить своеобразный мозговой центр, координируя действия своих сотрудников по сбору, анализу и предоставлению информации о Челябинском метеорите.

Между тем по городу гуляло много версий: от взрыва самолета до ядерной ракеты. Обсуждение этих предположений сопровождало каждый телефонный звонок и случайную встречу на улицах Челябинска.

Самолет бы не дал такую мощную ударную волну. Только ядерный взрыв может дать такую ударную волну, — Сергей Замоздра.

Болид начал снижаться на недоступной самолету высоте, а скорость объекта была — 19 километров в секунду, она многократно превышала возможности и современных гиперзвуковых баллистических ракет, развивающих скорость около 24 тысяч километров в час, или 6,4 километра в секунду.

Вероятность рукотворного ядерного взрыва полностью опровергли данные международной сети, состоящей из 80 радионуклидных станций, расположенных по всему миру, от Антарктиды до Гренландии, и способных уверенно отслеживать даже подземные ядерные испытания в Северной Корее.

Сами сотрудники ЧелГУ и других научных институтов, впрочем, тоже спорили между собой, но не о природе, а, к примеру, о кинетической энергии взорвавшегося тела. Профессор Дудоров сначала считал, что меньше килотонны в тротиловом эквиваленте, а Сергей Замоздра, что больше килотонны. По мере поступления и анализа инфразвуковых, оптических и других данных стало ясно, что речь, скорее всего, шла о 500 килотоннах.

Это примерно 30 хиросимских бомб, — Сергей Замоздра.

Не только в первые дни, но и все последующие годы ему и другим занимавшимся Челябинским болидом ученым часто приходилось слышать один и тот же вопрос: «А что же взорвалось с такой мощностью, если это просто камень?» Взорвалась кинетическая энергия, которая возникла благодаря трению и быстрому сжатию воздуха при движении космического тела в атмосфере.

«Еще был спорный вопрос о том, где большие фрагменты. Почему только в озеро что-то нырнуло, и все? Возникли предположения, что это была комета или смесь какая-то льда и камней», — продолжает Сергей Замоздра.

После детального изучения состава метеорита стало ясно, что он состоял преимущественно из каменистого вещества. При попадании в атмосферу Земли астероид размером с шестиэтажный дом и весом 13 тысяч тонн почти полностью испарился. На землю выпала лишь ничтожная его часть — в виде фрагментов: от миллиметровой пыли до почти метровой глыбы.

Откуда этот астероид взялся — есть разные гипотезы. Изотопный состав, анализ следов ударов на уцелевших фрагментах, их состав и вероятная траектория движения объекта (когда он еще был астероидом) показали, что ранее он был частью большого тела, а на Землю прилетел из некоего огромного астероидного пояса, расположенного между Марсом и Юпитером.

К слову, Челябинская область, куда явился этот пришелец, была одним из главных в стране мест сосредоточения лабораторий, специализирующихся на анализе железных и каменных руд, поэтому все необходимые исследования удалось провести тут же.

Ученых удивляет обилие конспирологических теорий вокруг Челябинского болида при наличии столь значительного числа видеозаписей, на которых даже обыватель чаще всего определяет именно попавший в атмосферу земли космический объект.

Одной из наиболее четких и полных стала запись, сделанная видеорегистратором на машине Сергея Жабина, проезжавшего по улице Румянцева. На ней, как отмечает астрофизик Николай Горькавый, хорошо различимы все этапы эволюции болида, цветовые вариации его свечения, связанные с изменением температуры плазмы и раскаленных газов.

Так, в определенный момент болид разогрелся до температуры, превышавшей температуру Солнца (6000 градусов по Цельсию).

Многие боялись, что после выпадения метеоритного дождя челябинские поля станут непригодными для сельского хозяйства, будут заражены радиацией. Ученым пришлось долго бороться с этими предубеждениями.

«Мы специально сначала померили своими дозиметрами: нет превышения радиационного фона, — говорит Сергей Замоздра. — Потом были в МЧС, где нам дали эталонный дозиметр. Он тоже не показал никаких превышений».

По его словам, речь идет об очень старом веществе (по своему возрасту оно, предположительно, старше земного — 4,6 миллиарда лет). Радиоактивные элементы в нем уже распались. Остались только примеси урана, но не больше, чем в обычном граните.

Обсуждения — уже даже не конспирологического, а уфологического или эзотерического характера — вызвало то, что многие очевидцы Челябинского болида слышали его «шипение» или ощущали странный запах, привкус на губах еще до прихода ударной волны. У этого явления тоже нашлось научное объяснение: такое воздействие на людей оказало электромагнитное излучение вторгшегося в атмосферу болида, распространяющееся, как известно, со скоростью света.

Однако никакие объяснения, по словам Ирины Ивлиевой из Государственного исторического музея Южного Урала, где хранится самой большой фрагмент метеорита, не мешают некоторым людям водить вокруг него хороводы.

Вот прошлым летом были тут бабушки, которые встали вокруг метеорита и молились, — говорит собеседница «Ленты.ру». — Они тихо себя вели, и раз это им помогает, то пусть молятся, — Ирина Ивлиева.

Метеоритная лихорадка

С первых же дней после падения метеорита на кафедру теоретической физики ЧелГУ стали звонить и приходить ответственные чиновники, прилетевшие из Москвы сотрудники Российской Академии наук, иностранные ученые. Все они собирались в двух небольших кабинетах кафедры, пили чай, обсуждали свои идеи, делились эмоциями, спорили, строили планы, а потом выезжали в поля, где проводили основное время, собирая метеориты, встречаясь с очевидцами.

Среди других исследователей здесь выделялся доктор физико-математических наук Николай Горькавый. В 1981 году он был выпускником ЧелГУ, а затем построил блестящую международную научную карьеру, став ведущим аналитиком в группе спутника «Суоми» НАСА.

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С его подачи преподаватели оперативно привлекли студентов для сбора фрагментов метеорита и метеоритной пыли, что помогло затем сделать несколько важных научных открытий.

«Стало ясно, что эта пыль может растаять со снегом, и мы вместе со студентами-экологами искали и собирали нужный слой середины февраля, благо он отлично выделялся на фоне предыдущих и последующих снегопадов», — вспоминает Замоздра.