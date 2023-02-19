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2 часа назад

19-летняя британская певица уволилась из магазина и стала работать с лейблом благодаря TikTok

Мира Маркина

19-летняя жительница Великобритании Мэй Стивенс выложила в TikTok трек "If We Ever Broke Up", он стал популярным. Певица уволилась из супермаркета и подписала контракт с лейблом, сообщает BBC.

19-летняя певица стала работать с лейблом благодаря TikTok
Фото: Universal music groupUniversal music group

Стивенс призналась, что выложила видео длительностью 15 секунд только из-за того, что у нее не было другого контента для публикации. То, что клип завирусился, стало для нее неожиданным.

"Надела самый яркий джемпер, исполнила самые ужасные танцевальные движения, отправилась встречать Новый год. На следующее утро проснулась и увидела, что видео стало вирусным", — рассказала Мэй.

По ее словам, дальше последовали несколько "бешеных" недель. За это время она успела уволиться из магазина, в котором работала, и подписать контракт с лейблом. Теперь в планах Стивенс полностью сконцентрироваться на музыкальной карьере.

Как нельзя увольняться

Видео с песней "If We Ever Broke Up" посмотрело более 11 миллионов человек, а в социальных сетях появились каверы пользователей на трек Мэй Стивенс. В композиции говорится о том, как легче пережить расставание. Лирическая героиня Стивенс предлагает рассказать отцу экс-возлюбленного, как ужасно ведет себя сын.

Ранее муж и жена из Великобритании уволились с работы, чтобы пожить в джунглях.

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