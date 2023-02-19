19-летняя певица стала работать с лейблом благодаря TikTok

19-летняя жительница Великобритании Мэй Стивенс выложила в TikTok трек "If We Ever Broke Up", он стал популярным. Певица уволилась из супермаркета и подписала контракт с лейблом, сообщает BBC.

Фото: Universal music group Universal music group

Стивенс призналась, что выложила видео длительностью 15 секунд только из-за того, что у нее не было другого контента для публикации. То, что клип завирусился, стало для нее неожиданным.

"Надела самый яркий джемпер, исполнила самые ужасные танцевальные движения, отправилась встречать Новый год. На следующее утро проснулась и увидела, что видео стало вирусным", — рассказала Мэй.

По ее словам, дальше последовали несколько "бешеных" недель. За это время она успела уволиться из магазина, в котором работала, и подписать контракт с лейблом. Теперь в планах Стивенс полностью сконцентрироваться на музыкальной карьере.