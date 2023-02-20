Ким Кардашьян связана с инопланетянами: теория заговора набирает обороты в Сети

Ким поделилась с подписчиками снимками в купальниках для новой коллекции ее бренда SKIMS Swim. Фишкой фотосессии стали модели в масках инопланетян, стоящие позади Кардашьян. Казалось бы, чего не сделаешь ради продвижения, однако не все оценили задумку звезды, а некоторые даже обвинили ее в сотрудничестве с некой внеземной расой. Что пишут пользователи, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Ким Кардашьян безусловно умеет заставить говорить о себе: так, она опубликовала фотографии с «инопланетянами» как раз в тот момент, когда в США все активно обсуждали нашествие внеземных существ. Все дело в том, что последнее время в прессе то и дело проскакивали сообщения о НЛО, замеченных над США и Канадой. СМИ также писали, что с начала февраля ВВС США сбили уже четыре неизвестных летающих объекта.

Сетевые детективы тут же решили, что Ким в этом замешана. В комментариях буквально разверзся портал в ад: пользователи активно обсуждали причастность Кардашьян к вторжению инопланетян, а также наличие у нее некой «секретной информации», которую она долгое время тщательно скрывала. Подписчики припомнили ей и символы иллюминатов, которые она якобы случайно показывала в прошлых рекламных кампаниях и на публике, а также отметили, что фотосессия выглядит «пророчеством».

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