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42 минуты назад

Как в Средневековье делали тесты на беременность

Мира Маркина

Аналоги современных тестов на беременность, которые можно сделать за несколько минут, появились чуть меньше ста лет назад. А раньше результатов приходилось ждать неделями, и они в итоге могли быть неточными. К каким методам прибегали женщины в Средневековье, чтобы узнать о своем положении, читайте в материале «Рамблера».

Как в Средневековье делали тесты на беременность
Фото: Jacob ToorenvlietJacob Toorenvliet

Инструменты для определения успешного оплодотворения существовали во все времена, и, что интересно, большинство из них были связаны с анализом мочи (как и современные тесты для домашнего использования). Так, в Средневековье некоторые лекари специализировались именно на выявлении беременности. Они называли себя «пророками мочи» и «читали» по ней возможные диагнозы. Например, считалось, что моча женщины в положении имеет специфический цвет и запах.

Более дорогие специалисты проводили на ее основе алкогольный тест. Свежую мочу женщины они смешивали с вином: по их мнению, в случае беременности жидкость должна была менять цвет и становиться прозрачной. Подобный метод имел некоторое научное обоснование: винная кислота действительно вступает в реакцию с мочевиной. Правда, это далеко не всегда связано именно с наступлением беременности, так как существуют и другие состояния, приводящие к гормональным сбоям.

Для проведения теста в мочу также помещали иглу: если она ржавела красным или черным, то беременность была гарантирована. А еще врачи посыпали мочу серой. Если в ней образовывались черви, женщина считалась беременной.

Французский врач XVI века Жак Гульельмо был уверен, что беременность можно определить по глазам: «Глаза беременной женщины становятся глубоко посаженными с маленькими зрачками, опущенными веками и немного расширенными кровеносными сосудами». Правда, его метод не имел под собой никакой доказательной базы.

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В конце XVII века люди придумали новый способ — поджигали ткань с мочой женщины. Если запах вызывал у нее отвращение, то считалось, что она беременна.

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