Какие имена кажутся иностранцам смешными

Общаясь с иностранцами, мы можем не только натолкнуться на языковой барьер, но и с удивлением узнать, что наше имя им кажется чем-то неприличным. Почему — читайте в материале «Рамблера».

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В Италии девушки по имени Полина рискуют попасть в неловкую ситуацию. Все потому, что в языке этой страны есть слово pallina, которое означает «мяч». Но есть и другой вариант (и он гораздо хуже): pollina переводится как «куриный помет». Обладательниц имени Екатерина ждет не самый приятный сюрприз в Корее: там их могут принять за «фальшивку». Объясняется это недоразумение просто: уменьшительная версия имени — Катя — созвучна с местным словом «га-тя», которое переводится как «подделка».

Анастасиям также лучше пользоваться полной версией своего имени, путешествуя по США и Великобритании, ведь nasty с английского языка переводится как «неприятная» или «противная». Кому понравится ассоциироваться со столь нелестными прилагательными.