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1 час назад

Какие имена кажутся иностранцам смешными

Мира Маркина

Общаясь с иностранцами, мы можем не только натолкнуться на языковой барьер, но и с удивлением узнать, что наше имя им кажется чем-то неприличным. Почему — читайте в материале «Рамблера».

Какие имена кажутся иностранцам смешными
Фото: unsplash.comunsplash.com

В Италии девушки по имени Полина рискуют попасть в неловкую ситуацию. Все потому, что в языке этой страны есть слово pallina, которое означает «мяч». Но есть и другой вариант (и он гораздо хуже): pollina переводится как «куриный помет». Обладательниц имени Екатерина ждет не самый приятный сюрприз в Корее: там их могут принять за «фальшивку». Объясняется это недоразумение просто: уменьшительная версия имени — Катя — созвучна с местным словом «га-тя», которое переводится как «подделка».

Анастасиям также лучше пользоваться полной версией своего имени, путешествуя по США и Великобритании, ведь nasty с английского языка переводится как «неприятная» или «противная». Кому понравится ассоциироваться со столь нелестными прилагательными.

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В Хорватии Людмилам не стоит представляться сокращенным именем Люда — этим словом хорваты называют безумных или сумасшедших. Стоит быть на стороже и мужчинам по имени Семен. В Испании их может поджидать опасность, заключающаяся в неправильном написании имени. Запомните, пишите Semyon. Дело в том, что semen означает семя или сперму.

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