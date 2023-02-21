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25 минут назад

5 интересных фактов о хомяках: видео

Стелла Шмель

Хомячки считаются милыми домашними животными, которые не требуют особой заботы и внимания.

Но мало кто задумывается, что в дикой природе эти зверьки ведут себя достаточно агрессивно.

А еще они умеют хорошо плавать, но делают это неохотно, только чтобы спастись от хищников. В среднем один хомяк может запасти до 90 килограммов корма, если он живет в дикой природе.

Вообще эти зверьки склонны делать огромные запасы продовольствия, которые размещают в норах. Кстати, наблюдения показывают, что жилища хомяков разделены на зоны: "спальню", "кухню" и "кладовую".

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