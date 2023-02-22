Сколько на самом деле лет Стоунхенджу и зачем его построили

Стоунхендж на юге Англии входит в число самых знаковых археологических памятников мира и является одной из величайших загадок. Мегалитический круг на Солсберийской равнине внушает благоговение и восхищение, но также вызывает ожесточенные споры примерно даже спустя 4600 лет после того, как он был построен древними британцами, не оставившими письменных свидетельств. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Таинственное прошлое памятника породило бесчисленное количество теорий его происхождения. Согласно фольклору, Стоунхендж был создан Мерлином, волшебником из легенд о короле Артуре, который магическим образом перевез массивные камни из Ирландии, где их собрали великаны. Другая легенда гласит, что камни воздвигли вторгшиеся на эти земли датчане. Еще одна версия предполагает, что это были руины римского храма. Современные интерпретации не менее красочны: некоторые утверждают, что Стоунхендж — это место посадки космического корабля для инопланетян, а еще другие говорят, что это гигантский символ плодородия в форме женских гениталий.

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Археологические исследования этого места восходят к 1660-м годам, когда его впервые исследовал антиквар Джон Обри. Обри ошибочно приписывал Стоунхендж гораздо более поздним кельтам, полагая, что это религиозный центр, которым руководят жрецы-друиды.

Столетия полевых работ с тех пор показывают, что памятник создавался более тысячелетия, начиная 5000 лет назад как круглый земляной вал и ров. Сложный узор из деревянных столбов был заменен примерно в 2600 г. до н.э. 80 голубыми камнями долерита из Уэльса, которые были переставлены по крайней мере три раза после того, как несколько сотен лет спустя были добавлены более крупные камни сарсена.

Эти огромные блоки песчаника, каждый весом около 25 тонн, были перевезены примерно на 30 километров, чтобы создать непрерывный внешний круг с пятью трилитами (парами стоек с перемычкой наверху), образующими подкову внутри. Подсчитано, что на строительство Стоунхенджа ушло более 20 миллионов часов.

Святое место или научная обсерватория

В современных спорах о значении памятника есть две основных версии: святое место или научная обсерватория. Люди разделились на два лагеря в зависимости от теории, в которую верят. Оба лагеря основывают свои теории на небесном влиянии этого места — его выравнивание с солнцем и луной рассматривается как свидетельство ритуалов, связанных со сменой времен года и летним и зимним солнцестоянием.

В качестве альтернативы, выравнивание, идентифицированное, в частности, со звездами, указывает на мегалитический календарь, используемый для определения дат или для отражения или предсказания астрономических событий, таких как солнечные затмения.

Недавно появилась радикально новая теория — что Стоунхендж служил «доисторическим Лурдом», куда люди приходили лечиться. Эта идея вращается вокруг более мелких голубых камней, которым, как утверждают исследователи, должны были приписать магическую силу, чтобы их перевозили на 233 километра из западного Уэльса. Группа под руководством Тима Дарвилла из Борнмутского университета объявила в 2005 году, что она обнаружила карьер, из которого были добыты голубые камни, только для другого исследования, которое показало, что камни совершили путешествие раньше, питаясь естественным образом ледниками ледникового периода. Раскопки в Стоунхендже под руководством Дарвилла в 2008 году подтвердили эту гипотезу, также основанную на ряде скелетов бронзового века, обнаруженных в этом районе, которые демонстрируют признаки деформации костей.

В решении непреходящей доисторической загадки соревнуется и Майк Паркер Пирсон из Шеффилдского университета, один из руководителей проекта «Стоунхендж Риверсайд», который частично финансируется Национальным географическим обществом. Открытия, сделанные командой проекта, подтвердили утверждение Паркера Пирсона о том, что Стоунхендж был центром поклонения предкам, связанным рекой Эйвон и двумя церемониальными аллеями с соответствующим деревянным кругом у близлежащих стен Даррингтона. По словам Паркера Пирсона, два круга с их временными и постоянными структурами представляли, соответственно, владения живых и мертвых.