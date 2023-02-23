Прохоров день: что нельзя делать 23 февраля

Православная церковь 23 февраля чтит память святого Прохора Печерского. Считалось, что в этот день начинался поворот погоды на весну, поэтому в народе монаха Киево-Печерской лавры прозвали Весновеем.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Наши предки верили, что в Прохоров день мужчинам нельзя заниматься сложной физической работой, иначе ничего не получится, и все старания будут зря. Женщинам же не стоит 23 февраля первыми входить в дом. На Руси считалось, что преступившая первой порог может "выжить" всех мужчин и остаться в "бабьем царстве". А еще сегодня запрещается подметать пол. Вместе с мусором можно вымести из дома удачу и благополучие.

Поверья также гласят, что в день Прохора Весновея нельзя рассказывать кому-либо о своей семье, это может привести к проблемам: изменам супругов, ссорам с родителями, братьями или сестрами. Плохой приметой считается и замужество 23 февраля. Наши предки были уверены, что брак, заключенный в эту дату, быстро распадется.

Еще один запрет касается зеркал. В Прохоров день нельзя смотреться на свое отражение в чужих зеркалах, иначе можно навлечь на себя беды другого человека. А если трясти сегодня мелочью, можно остаться без денег.