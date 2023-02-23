Как в разное время объясняли выбор даты 23 февраля для праздника

Широко праздновать день создания Рабоче-крестьянской красной армии начали с 1923 года, когда отмечался пятилетний юбилей. Почему выбор пал на 23 февраля, рассказывает "Рамблер".

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На самом деле Рабоче-крестьянская красная армия была создана 28 января 1918 года. Праздник было решено учредить через год - в 1919 году. Но тогда не успели вовремя рассмотреть это предложение. В итоге праздник решили совместить с Днем Красного подарка, который отмечался 17 февраля. Но так как в 1919 году этот день выпадал на понедельник, праздник решено было перенести на следующее за ним воскресение - 23 февраля.

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В День Красного подарка принято было помогать солдатам Рабоче-крестьянской красной армии и передавать им в дар то, в чем они нуждались.

По мнению историка В. Миронова, попытки придать празднику больший вес стали делать, начиная с 1923 года, когда размах торжества приобрел всесоюзный размах.

В 1923 году день 23 февраля назвали днем, когда был опубликован декрет о создании Красной армии в постановлении Президиума ВЦИК от 18 января 1923 года. Эта же дата упоминалась и в приказе Реввоенсовета Республики, который подписал Л. Троцкий. А в журнале «Военная мысль и революция» написали, что первую красноармейскую часть, сражавшуюся на северо-западном направлении, создали 23 февраля.

Через год в журнале «Военный вестник» была опубликована фотокопия декрета о создании Красной армии от 15 (28) января 1918 года с исправленной на 23 февраля датой.

По другой версии, именно 23 февраля Красная армия отбросила немецкие войска на псковско-нарвском направлении.

Сохранилось свидетельство о том, что в 1933 году Ворошилов на заседании в честь 15-летней годовщины РККА сказал:

"Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами".