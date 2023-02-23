"Люди жили на улицах": российский врач — о работе в Турции при землетрясении

"Очень много домов разрушилось, больницы также пострадали от землетрясения, и были перегружены. Все, кто не нуждался в обширной хирургической помощи, госпитализации, приходили к нам. Мы имели дело с огромным количеством ожогов, травм, кишечных и респираторных инфекций: люди жили на улицах, там же готовили еду, и грелись вокруг самодельных печек-буржуек, пили неочищенную воду. Мы обрабатывали им раны, делали перевязки. И так пациент за пациентом", — поделился российский врач.