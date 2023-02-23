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2 часа назад

"Люди жили на улицах": российский врач рассказал о работе в Турции при землетрясении

Мира Маркина

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Антон Нарбутов рассказал, как российские врачи помогали при землетрясении в Турции. Его слова приводит издание "АиФ".

"Люди жили на улицах": российский врач — о работе в Турции при землетрясении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам медика, оказывать помощь прилетело большое количество спасательных бригад со всех стран мира. Число пострадавших было огромным.

"Очень много домов разрушилось, больницы также пострадали от землетрясения, и были перегружены. Все, кто не нуждался в обширной хирургической помощи, госпитализации, приходили к нам. Мы имели дело с огромным количеством ожогов, травм, кишечных и респираторных инфекций: люди жили на улицах, там же готовили еду, и грелись вокруг самодельных печек-буржуек, пили неочищенную воду. Мы обрабатывали им раны, делали перевязки. И так пациент за пациентом", — поделился российский врач.

Работа по оказанию медицинской помощи в аэромобильном госпитале велась круглосуточно.

"Поняли, что с таким количеством пациентов необходимо поддерживать работу госпиталя круглосуточно, и оставляли дежурную бригаду. По ночам работал анестезиолог-реаниматолог, хирург, терапевт, травматолог — оставалась возможность оказывать любые виды помощи, только в меньших объемах. С нами всегда находился и переводчик, поскольку местное население практически не знало английского языка, а мы — турецкого. В таком режиме проработали неделю", — вспомнил Антон Нарбутов.

Как рассказал медик, в один из дней из-под завалов удалось спасти мужчину, который находился там более 160 часов. Он выжил благодаря упавшему на него шкафу с матрасами.

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