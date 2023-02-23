"Люди жили на улицах": российский врач — о работе в Турции при землетрясении

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Антон Нарбутов рассказал, как российские врачи помогали при землетрясении в Турции. Его слова приводит издание "АиФ".
По словам медика, оказывать помощь прилетело большое количество спасательных бригад со всех стран мира. Число пострадавших было огромным.
"Очень много домов разрушилось, больницы также пострадали от землетрясения, и были перегружены. Все, кто не нуждался в обширной хирургической помощи, госпитализации, приходили к нам. Мы имели дело с огромным количеством ожогов, травм, кишечных и респираторных инфекций: люди жили на улицах, там же готовили еду, и грелись вокруг самодельных печек-буржуек, пили неочищенную воду. Мы обрабатывали им раны, делали перевязки. И так пациент за пациентом", — поделился российский врач.
Работа по оказанию медицинской помощи в аэромобильном госпитале велась круглосуточно.
"Поняли, что с таким количеством пациентов необходимо поддерживать работу госпиталя круглосуточно, и оставляли дежурную бригаду. По ночам работал анестезиолог-реаниматолог, хирург, терапевт, травматолог — оставалась возможность оказывать любые виды помощи, только в меньших объемах. С нами всегда находился и переводчик, поскольку местное население практически не знало английского языка, а мы — турецкого. В таком режиме проработали неделю", — вспомнил Антон Нарбутов.
Как рассказал медик, в один из дней из-под завалов удалось спасти мужчину, который находился там более 160 часов. Он выжил благодаря упавшему на него шкафу с матрасами.