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1 час назад

Почему нельзя есть перед зеркалом

Мира Маркина

Зеркало — предмет, который одновременно и завораживает, и пугает. Люди еще с древних времен наделяют его таинственными свойствами, называют порталом из одного мира в другой.

Почему нельзя есть перед зеркалом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Существует примета, которая гласит, что перед зеркалом ни в коем случае нельзя есть или пить. Почему и что будет, если нарушить запрет? Рассказываем в материале "Рамблера".

Поверья гласят, что, если есть напротив зеркала, можно вместе с пищей съесть свою красоту и здоровье, так как они перейдут в другой мир. Еще такая привычка может привести к потере человеком счастья и памяти. Их, как считали наши предки, тоже человек может прожевать вместе с пищей.

Почему нельзя спать напротив зеркала

У диетологов же есть более реалистичный аргумент против еды напротив зеркала. Специалисты говорят, что человек таким образом отвлекается от приема пищи и думает не о еде, а о своем отражении, из-за чего ухудшается процесс пищеварения.

Однако некоторые эксперты считают, что, наоборот, глядя на свое тело в зеркало, человек меньше ест, так как видит все несовершенства. А в учении фэн-шуй говорится, что отражение обеденного стола в зеркале умножает аппетит.

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