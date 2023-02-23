Почему нельзя есть перед зеркалом

Зеркало — предмет, который одновременно и завораживает, и пугает. Люди еще с древних времен наделяют его таинственными свойствами, называют порталом из одного мира в другой.

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Существует примета, которая гласит, что перед зеркалом ни в коем случае нельзя есть или пить. Почему и что будет, если нарушить запрет? Рассказываем в материале "Рамблера".

Поверья гласят, что, если есть напротив зеркала, можно вместе с пищей съесть свою красоту и здоровье, так как они перейдут в другой мир. Еще такая привычка может привести к потере человеком счастья и памяти. Их, как считали наши предки, тоже человек может прожевать вместе с пищей.

У диетологов же есть более реалистичный аргумент против еды напротив зеркала. Специалисты говорят, что человек таким образом отвлекается от приема пищи и думает не о еде, а о своем отражении, из-за чего ухудшается процесс пищеварения.