«Играли, а потом хоронили»: Самая мистическая авиакатастрофа СССР

В 1950 году под Свердловском произошла первая в истории советского спорта авиакатастрофа с участием целой команды. По дороге на матч в Челябинск разбились игроки ВВС МВО — одного из лучших хоккейных клубов страны на тот момент. На борту Ли-2 находились 11 хоккеистов: в их числе — Юрий Тарасов, брат легендарного тренера Анатолия Тарасова. Должен был лететь с командой и будущая звезда советского хоккея Всеволод Бобров, но он по какой-то причине поехал на поезде. Обстоятельства трагедии замалчивали на протяжении нескольких десятилетий, отчего она обросла самыми разными легендами. Наиболее известная гласит, что гибель спортсменов предсказал Вольф Мессинг — якобы из-за этого от полета с ними отказался покровитель команды и сын вождя Василий Сталин. Что стало причиной авиакатастрофы, почему о ней запрещалось говорить и было ли на самом деле в этой истории что-то мистическое — разбиралась «Лента.ру».

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Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион-1956 по хоккею Виктор Шувалов в 2011 году вспоминал, что о гибели ВВС МВО в середине прошлого века не писала ни одна газета.

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«Начались разговоры: с командой что-то не так. Это сейчас телевидение, радио, интернет. Все сразу становится известно. А тогда — если радио, то только сарафанное. Нас позвали к Василию Сталину, он сказал: "Ребята, несчастье. Команда разбилась. Вам надо собраться и поездом ехать в Челябинск на игру". Мы сели и поехали. И никто нас не спрашивал, что мы чувствуем, трясет нас или нет... А из Челябинска поехали в Свердловск, где нас повели в ангар. Там лежали искореженные тела ребят. Смотреть на это было невозможно. Но мы смотрели. Потом играли. А после игры хоронили», — рассказывал бывший хоккеист.

Что произошло под Свердловском?

Название клуба ВВС МВО — аббревиатура Военно-воздушных сил Московского военного округа, команда представляла спортивное объединение столичных ВВС.

Рано утром 7 января (иногда в прессе встречается 5 января) команда ВВС МВО вылетела на матч чемпионата СССР с челябинским «Дзержинцем» на маленьком военном самолете Ли-2. Борт принадлежал Министерству обороны и был выделен команде по распоряжению Василия Сталина, который был командующим ВВС Московского военного округа, покровителем команды и большим поклонником хоккея.

Во время полета резко ухудшились погодные условия: усилились ветер и снег, так что следовать до конечного пункта было опасно. Все находящиеся в тот момент в воздухе самолеты направляли в аэропорт Кольцово, и Ли-2 тоже запросил там посадку. Аэропорт был перегружен, и военному борту пришлось пропускать большие пассажирские, наворачивая круг за кругом. Между тем в шести километрах от Кольцово находился военный аэродром Арамиль.

Итогов расследования катастрофы (если оно вообще проводилось) не было и нет в доступе, поэтому восстановить ход случившегося сложно. Согласно самой распространенной и убедительной версии, катастрофа произошла потому, что пилот при заходе на посадку оказался дезориентирован в пространстве. Экипаж по какой-то причине настроился на частоту Арамиля, пытаясь сесть по данным, передаваемым оттуда: из-за метели не было видно взлетно-посадочную полосу. В результате самолет просто рухнул на землю, все находившиеся на борту погибли на месте.

Есть и другие версии случившегося — правда, звучат они безумно. Говорили, например, что у командира судна наблюдались суицидальные наклонности (подтверждений этому нет: медицинская карта его якобы была утеряна, да и вряд ли она могла содержать подозрительные данные).

А еще говорили, что крушение могло быть местью американских спецслужб лично Иосифу Сталину на фоне начавшейся холодной войны (эта теория заговора также не имеет ни одного доказательства).

Жертв крушения похоронили в братской могиле в Кольцово. На камне на кладбище значатся 19 фамилий: 13 представителей команды (11 игроков, в том числе играющий тренер, а также врач и массажист) и члены экипажа.

Борис Бочарников — защитник, играющий тренер.

Василий Володин — нападающий.

Юрий Жибуртович — нападающий.

Зденек Зикмунд — нападающий.

Николай Исаев — второй вратарь.

Харий Меллупс — вратарь (на могиле почему-то написана буква К вместо Х).

Юрий Тарасов — нападающий.

Роберт Шульманис — защитник.

З. Альперин — врач (точное имя его неизвестно, в прессе и вовсе фигурирует Михаил).

Иван Зотов — командир экипажа.

В. Тороненков — второй пилот (или Тараненко).

А. Пономарев — штурман.

М. Фомичев — бортмеханик.

М. Демченко — радист.

И. Лукьянов — механик.

Тайна государственной важности

Гражданам СССР о катастрофе не сообщили. Более того, в короткий срок был собран новый состав ВВС МВО, который вышел на матч с «Дзержинцем» в Челябинске и выиграл со счетом 8:3.

В обновленной команде были родственники и однофамильцы погибших, и дикторы на радио при объявлении результатов и отличившихся использовали только фамилии. Например, вместо Юрия Жибуртовича в клуб вызвали его брата Павла, который служил в ПВО (Павел прежде не занимался хоккеем, но в итоге построил успешную карьеру, став чемпионом мира в составе сборной СССР в 1954 году — прим. «Ленты.ру»).

Есть несколько причин, почему о трагедии молчали официальные лица, но все это лишь предположения. Считается, например, что говорить о гибели спортсменов не хотели из-за недавнего празднования 70-летия Иосифа Сталина. По другой версии, не позволял распространять информацию Василий Сталин, так как не хотел, чтобы она дошла до отца: ведь самолет любимой команде он выделил, фактически воспользовавшись служебным положением (в те годы хоккейные клубы ездили на игры преимущественно по железной дороге). Можно найти и версию, что было решено не сеять панику среди граждан, не пугать их возможностью катастрофы при авиаперелетах.

Судя по всему, в прессе впервые хоть какая-то информация о крушении Ли-2 под Свердловском появилась только спустя 19 лет. В 1969 году в еженедельнике «Футбол-Хоккей» (приложение к газете «Советский спорт») вышла заметка с заголовком «Знаменитая команда». Читатель спрашивал у редакции о турнире-мемориале, посвященном игрокам ВВС МВО, а известный в те годы журналист Владимир Пахомов коротко рассказывал о том, что это была за команда и когда она погибла.

Сейчас замалчивание подобного происшествия на протяжении двух десятилетий кажется абсолютно нереальным. В этой истории же играло роль не только отсутствие продвинутых средств связи: хоккей в те годы, да и спорт в целом были совсем не теми, что сегодня, — гораздо менее развитыми и популярными. Это объясняет и то, почему на матч летело всего 11 игроков — играли тогда почти без замен

Первые звезды советского хоккея

К концу 1960-х хоккей с шайбой уже пользовался в СССР бешеной популярностью. А вот в конце 1940-х и начале 1950-х только начинал развиваться. В те годы главной зимней игрой в стране еще оставался хоккей с мячом — бенди.

Первые клубы «канадского» хоккея в СССР появились к 1946 году, тогда же утвердили проведение чемпионата страны. В турнире приняли участие 12 команд, победителем стало московское «Динамо». Столичный клуб ВВС МВО тоже был среди участников и занял пятое место.

В хоккей в СССР в те годы приходили преимущественно из футбола, часто совмещая эти виды спорта. Поэтому в биографии почти любого игрока того времени написано: «советский футболист и хоккеист». Впрочем, были среди хоккеистов не только футболисты, но и боксеры, теннисисты и так далее

ВВС МВО был создан по приказу Иосифа Сталина, а его сын Василий с первых дней принимал в жизни клуба самое активное участие. Изначально костяк команды составляли спортсмены из одного военного училища, но постепенно туда стали стягивать лучших хоккеистов из других клубов. До 1947-го во главе команды стоял молодой Анатолий Тарасов — это было его первое место работы, причем был он играющим тренером. После Тарасова (его якобы уволил Василий Сталин) с командой работали известные в то время бывшие хоккеисты Павел Коротков, Матвей Гольдин и другие.

Спустя всего пару лет после создания ВВС МВО стал одним из ведущих клубов страны и в сезоне-1948/1949 завоевал серебро чемпионата СССР. А в 1948-м многие игроки из команды попали в состав сборной Москвы (фактически это была сборная СССР — понятия национальной команды еще не существовало) на первые для советского хоккея международные матчи — против пражского ЛТЦ.

Цвета клуба защищал один из самых надежных вратарей Союза на тот момент — латвиец Харий Меллупс. По крайней мере, такого мнения придерживался Тарасов; вот что он писал в своей книге «Хоккей. Родоначальники и новички»: «Меллупс был влюблен в свое сложное и не всегда благодарное амплуа. Он был прекрасным аналитиком, умевшим в ходе тренировки или матча быстро обнаруживать допущенную ошибку и тут же вносить коррективы в свои действия. Немногословный, чуть застенчивый...»

А в книге «Настоящие мужчины хоккея» тренер замечал: «Его смелости, стойкости в любой ситуации не грех поучиться и нынешним стражам ворот. Как и умению вселять спокойствие, уверенность в партнеров. Вратарская техника была доведена у Меллупса до автоматизма. Пропустив шайбу, он не хватался за голову, не набрасывался с претензиями на защитников, как это делают сейчас иные вратари. Он просто тут же на льду, не стесняясь тысяч зрителей, повторял неудавшийся прием, выясняя для себя, в чем же он ошибся».

Кроме того, в ВВС МВО была супертройка нападающих: Зденек Зикмунд — Иван Новиков — Юрий Тарасов. Легендарный тренер вспоминал:

В хоккее Зденек был душой тройки, организатором атак. Рядом с ним на льду действовали Новиков — быстрый, с броском, которому тогда могли позавидовать многие, и бесстрашный, всегда с увлечением сражавшийся до последней секунды игры младший брат мой Юрий. Но, увы, недолгой была их жизнь

Анатолий Тарасов – легендарный советский тренер

Юрий Тарасов был младше Анатолия на пять лет. В чемпионатах СССР он провел 50 матчей, забросил 28 шайб. На момент смерти ему было 26. Журналист Владимир Пахомов, впервые осветивший гибель команды в 1969-м, впоследствии писал о Тарасове-младшем: «Юрий выглядел мощнее Анатолия, играл прямолинейнее него. Быстрый, техничный, он, как и брат, был азартным, считался к тому же резким».

А еще игроками ВВС МВО были Виктор Тихонов и Всеволод Бобров. Оба пришли в клуб в 1949-м, для Тихонова он стал первым в карьере, а Боброва взяли из ЦДКА (спортивный клуб Центрального дома Красной армии, впоследствии преобразованный сначала в ЦДСА, потом в ЦСКА — прим. «Ленты.ру»). Правда, ни того, ни другого на борту Ли-2 в роковой день не было: Тихонов банально еще не играл в основном составе, а вот история с Бобровым действительно странная.

Что спасло Всеволода Боброва?

Бобров к тому моменту уже был элитным игроком, дважды чемпионом СССР с ЦДКА. На него однозначно рассчитывали в Челябинске, и в самолете вместе с основным составом он тоже должен был быть. Но почему-то ехал поездом. Спасение поистине легендарное, учитывая, как сложилась судьба Боброва в дальнейшем. И поскольку толкового объяснения, почему он добирался на выезд отдельно от команды, долгое время не было, появилось много разных версий.

Самая удивительная связана с Вольфом Мессингом, советским Нострадамусом и личным экстрасенсом Иосифа Сталина. Он якобы предсказал авиакатастрофу и предостерег от полета Василия Сталина. Тот, в свою очередь, хоть и выделил команде самолет, якобы попросил Боброва, самого ценного игрока, не лететь.

Однако теория эта не слишком правдоподобна: для Сталина-младшего вся команда ВВС МВО значила очень много, и едва ли он, поверив телепату, захотел бы рискнуть. Как рассказывали, Мессинг позже признавался, что на самом деле не предсказал трагедию, а лишь почему-то посоветовал Василию Сталину выбирать поезд, если тот захочет отправиться на матч. Хотя сын вождя не ездил на все игры команды, да и вообще не факт, что собирался в Челябинск.

В 1990-е очень популярна была теория, что Бобров накануне загулял с московской богемой, а потому проспал и опоздал. Однако свидетелей, которые могли бы это подтвердить, не оказалось.

Была версия у самого Боброва, но и в нее верят не все. В мемуарах хоккеист и тренер объяснял, что у него с утра в день вылета впервые в жизни просто не прозвенел будильник. Проснувшись сильно позже, Бобров якобы сообщил об опоздании в клуб, и ему купили билет на поезд. Это подтверждал и брат Всеволода.

Но вот бывший хоккеист, олимпийский чемпион-1956 Виктор Шувалов рассказывал иную, более прозаичную версию: Боброва не было с командой из-за оформленного с задержкой перехода.

«Сказки. История такая. Как раз тогда из ЦДКА в ВВС переходил Бобров. Кольчугин, администратор команды, должен был на следующий день заявлять его в спорткомитете. Кольчугин оформил заявку Боброва — и купил ему билет на поезд. Не было никакого непрозвеневшего будильника», — говорил он.

Журналисты писали, будто Бобров загулял, найти его не смогли... Надо было бы — разыскали бы. Жил он на «Соколе», в генеральской высотке.

Виктор Шувалов

Сам Шувалов, кстати, тоже играл и должен был лететь в Челябинск с командой. Но по приказу Василия Сталина остался в Москве.

До этого мы крупно победили ленинградское «Динамо». Сталин заглянул в раздевалку: «Красавцы! Поздравляю!» Тренер Борис Бочарников говорит: «Следующий матч в Челябинске. Передают, холод собачий, под тридцать. Надо бы пораньше полететь, акклиматизироваться». А Сталин: «Заказывайте самолет». Тут взгляд на меня упал: «Шувалова не берите. Мало ли что». Я тогда как раз в ВВС только из «Дзержинска» перешел, меня там изменником считали

Виктор Шувалов

Повезло также защитнику Александру Виноградову, дисквалифицированному за драку в предыдущем матче (как и Шувалов, он стал чемпионом мира в 1954 году), и тренеру Матвею Гольдину, отстраненному от должности Сталиным-младшим за некоторое время до этого (поэтому наставником команды значился Бочарников).

***

Обновленный после трагедии ВВС МВО в чемпионате СССР сезона 1949/1950 финишировал четвертым, с минимальным отрывом от московских «Крыльев Советов». А потом выиграл три первенства подряд и взял национальный Кубок. В 1953-м, после смерти Иосифа Сталина, клуб расформировали, а состав его присоединили к ЦДСА.

В игре с «Дзержинцем» Бочарникова в роли играющего тренера заменил Бобров. Его хоккейная игровая карьера продолжалась до 1957 года. Он шестикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира. Как тренер сборной СССР Бобров два раза выиграл мировое первенство, он же руководил командой во время знаменитой Суперсерии 1972 года против Канады.