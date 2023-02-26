В Лондоне "оживят" Дэвида Боуи с помощью голограммы

В столице Великобритании идут переговоры о том, чтобы создать шоу, в котором будет участвовать голограмма музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.
Организатор проекта подчеркнул, что идея воссоздать харизму легендарного музыкального исполнителя для публики кажется ему увлекательной. Процесс работы он назвал "захватывающим".
По замечанию The Mirror, концерт может быть вдохновлен шоу ABBA Voyage, где вместо музыкантов выступали их цифровые копии. Для шоу построили специальное место — его назвали ABBA Arena. The Daily Mail отмечает, что именно этот проект стал первым в волне концертов с виртуальными экспериментами.
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