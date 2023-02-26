В Лондоне "оживят" Дэвида Боуи с помощью голограммы

В столице Великобритании идут переговоры о том, чтобы создать шоу, в котором будет участвовать голограмма музыканта Дэвида Боуи. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.

Фото: Legion Media Legion Media

Организатор проекта подчеркнул, что идея воссоздать харизму легендарного музыкального исполнителя для публики кажется ему увлекательной. Процесс работы он назвал "захватывающим".