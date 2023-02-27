Может ли человек жить без гражданства

Гражданство приобретается человеком с рождения. Его принадлежность регулируется законами определенной страны. В одних странах гражданство дают по праву почвы — то есть у вас будет паспорт той страны, в которой вы родились. В других — по праву крови, то есть по родителям.

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Однако есть люди, принадлежность которых к определенному гражданству может быть недоказуема. Таких людей называют апатридами. Они не имеют паспорта, их нет ни в каких базах, а такой человек может находиться в любой стране, но это будет нелегально. О том, как живут апатриды — в материале “Рамблера”.

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Почему у человека может не быть гражданства

Большинство апатридов — беженцы или нелегальные мигранты. Они прибывают в страну не по паспорту, а другими путями без документов, поэтому установить их принадлежность к определенной стране невозможно. Также само государство может не признавать гражданина в определенных случаях.

Ребенок может стать апатридом, если он родился у таких же родителей. Исключением могут стать страны, где гражданство приобретается по праву почвы. В таком случае он будет иметь паспорт той страны, в которой родился. Этот принцип распространен в государствах Северной и Латинской Америки: США, Аргентина, Боливия, Венесуэла, Мексика, Канада, Ямайка и другие.

Людьми без гражданства становятся те, кто был его лишен, а также те, кто добровольно отказался от него. Действие паспорта может быть аннулировано, если государство прекратило свое существование.

Что не может делать человек без гражданства

Апатрид лишается многих возможностей жизни. Так, он не может пересекать границу, так как у него нет паспорта для этих целей, он не может легально работать на территории государства, не имеет права голоса, не может зарегистрировать брак, у него нет медицинской страховки, а также он не может открыть счет в банке.

По сути, апатрид лишен большинства действий, требующих внутреннего паспорта. Ограничения могут зависеть от страны, в которой живет апатрид.

Паспорт гражданина мира

Существует документ, который называется паспортом гражданина мира. Его выдает некоммерческая организация под названием Всемирное правительство граждан мира. Организацию создал мужчина по имени Гарри Дэвис. Он отказался от гражданства США, переехал во Францию и объявил себя гражданином мира.

Wikipedia.org

Паспорт гражданина мира представляет собой документ на 42 страницах, где содержатся данные о человеке, в том числе о его гражданском состоянии, болезнях и другой информации на разных языках. Внешне он похож на паспорт любой другой страны.

Официально паспорт гражданина мира не признается ни в одной стране на Земле, но были зафиксированы случаи въезда по этому документу в некоторые страны: Австралию, США, Израиль, ОАЭ, Китай, Россию, страны ЕС и ряд других государств.